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成醫體循師改殺人未遂論處 二審認職場霸凌個人臆測

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南高分院合議庭認林主觀認定他遭陳女職場霸凌而為犯罪動機，仍無具體實據而難盡信。記者邵心杰／攝影
台南高分院合議庭認林主觀認定他遭陳女職場霸凌而為犯罪動機，仍無具體實據而難盡信。記者邵心杰／攝影

成大醫院體循師林光宇前年9月間，被控涉嫌在開刀房刺殺陳姓護理師，陳女幸經急救倖免於難，台南地院認林沒有殺人犯意，改以妨害醫事人員執行醫療業務罪，處林1年徒刑，上訴二審，台南高分院合議庭審酌林以長期職場上霸凌的不公平對待而心生不滿，雖經調查屬其個人臆測而查無實據，改以殺人未遂論罪，改判2年10月徒刑，可上訴。

台南高分院合議庭指出，林光宇趁組長陳彩鳳在成大醫院開刀房準備執行醫療業務之際而不及防備，遭其持刀刺殺後，仍不顧陳女一再撤退、抵抗及跌坐地面，數次持蝴蝶刀朝陳女胸、腹部處刺殺，在場醫生胡祐寧數度想拉住林並口頭勸誡，仍未能阻擋他持續攻擊陳女，胡祐寧甚至於搶奪林手中刀械未果，僅能捨身以個人身軀護住陳女勉力阻擋林，一同遭波及。

合議庭認為，林主觀上確實有殺害陳女的故意，並考量林所持以行凶的蝴蝶刀刀刃堅硬且已開鋒，並一體成形，實足作為殺人犯案的凶器，且殺傷力非弱。而林具有醫療專業背景，自然知悉持該銳利並質地堅硬、不易斷裂的蝴蝶刀，朝人體胸、腹部猛刺，足以刺穿胸腹壁而重創其內器官運作而危及生命。

經在場人阻止，林仍未罷手而持續朝陳女胸、腹部猛刺，均足徵被告持刀下手的凶狠，並造成陳女7處刀傷，均難說林無非置陳女於死的客觀情狀，合議庭認為林主觀上具有殺人的故意，原審僅認定他成立傷害罪，並不洽當，因此撤銷改判其殺人未遂罪。

合議庭指出，林迭次主張因陳女負責心臟外科行政業務，並與主任羅傳堯共事較久為由，認定陳女有意影響其他同仁而排擠其或有工作上的刁難各節，經調查後，均難認有據。縱認監察院調查報告指責羅傳堯身為主管階級，就林以名譽權受損而向同事呂宜蓁提起刑事告訴一事處理有所疏忽，採認成醫未確實通報而有不當情節，也難認與陳女有關，是林主觀認定其遭陳女職場霸凌而為犯罪動機，仍無具體實據而難盡信。

合議庭審酌，林以陳女長期職場上霸凌的不公平對待而心生不滿，雖經合議庭調查屬其個人臆測而查無實據，然其確實因為情緒認知受挫而心存芥蒂，案發當日遭主管羅傳堯當面要求其搬移辦公座位到原本放置儀器的庫房，並詢及是否另外找尋其他工作，暗示其盡速離職。林即因長期誤解不滿，主觀認定調動辦公座位等不公平待遇均係陳女主導，盛怒下失去理智而選擇自認始作甬者的陳女為發洩憤恨對象。

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