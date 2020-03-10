插秧機或耕耘機開上路留泥巴恐釀「犁田」車禍 警提醒
目前正是春耕期，農民續插秧，台中市警大甲分局最近接到陳情，有插秧機及耕耘機下田作業後易附著泥土，未清除直接行駛道路，易造成土塊掉落路面，汙染道路，若行經車輛輾壓到濕黏的泥土，容易造成打滑「犁田」，危害用路人行車安全，夜晚視線昏暗更是危險；泥濘乾掉後又塵土飛掦影響空氣品質，警方提醒農民和用路人注意。
台中市后里轄區派出所近期接獲許多民眾抱怨在鄉間道路上有多處大塊泥土，多數是農機輪胎夾帶土泥掉落於路面，容易影響騎士行車安全，警方接獲通報立即趕至現場查處清除路面泥濘同時通報台中市環保局等單位。
大甲警分局呼籲，農民及農機代耕業者於田間作業後，應先行清潔輪具，避免泥土散落道路致發生交通事故；如致交通事故，除依道路交通管理處罰條例之規定處罰外，將肇致刑、民事責任。另外農用四輪以上具動力可於道路行駛之膠輪式農機，應依農業機械使用證管作業規範，向戶籍所在之公所申請農業機械使用證及農機號牌並符合道路交通安全規則，方可行駛道路。
警方請農民及代耕業者配合，共同維護道路清潔及用路人行車安全，避免交通意外發生。民眾若有發現農耕機邊開邊掉土堆行為，可撥打24小時免付費，公害汙染陳情專線08000666666報案。
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