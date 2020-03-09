桃機涉貪前工程處長羈押將屆 裁定百萬可交保

負責二航廈擴建等工程的桃園國際機場公司前工程處長林文楨，涉嫌以洩漏標案機密等方式向廠商強索回扣，林文楨羈押期將於11日屆滿，法官裁定提出新台幣100萬元交保書或保證金後停押。

桃園地方法院今天表示，林文楨遭控在桃機第2航廈擴建及第3航站區基礎工程等案涉嫌索取回扣，金額高達254萬多元，更圖利廠商洩漏內部標案資訊。桃園地檢署去年12月依貪污治罪條例、政府採購法等罪嫌起訴林文楨等15人，並移審桃園地院。

林文楨在偵訊時僅坦承將標案相關內容交付廠商，否認收賄等犯罪事實，但法官依據證人的證詞、相關卷證，認為林文楨犯罪嫌疑重大，且涉犯本刑最輕5年以上的罪，認為林文楨有逃亡、串證之虞，因此裁定續押。

由於林文楨羈押期將於11日屆滿，法官審酌林文楨已被停職，與同案被告及證人應無機會再連絡，且需照料高齡母親，在國外也無資產或投資，並願出具保證金擔保日後準時出庭等理由，日前裁定他提出100萬元交保書或保證金後，准予停止羈押，並限制住居及出境出海，但若無法具保，則於12日起延長羈押禁見2個月。