機師連遭復興遠航開除還得賠錢 高院：飛安至重

復興航空（已解散）前正駕駛葉興富，2016年飛行至吳哥窟機場降落時，未依標準作業流程，影響飛航安全。興航認為他不具機長適職性，懲處並調動職務，後來終止與葉的勞動契約，士林地院判葉等人應連帶給付興航120萬「借款」；興航上訴，台灣高等法院認為葉還得賠償65萬元懲罰性違約金、訓練費用。

葉興富後來轉任遠東航空，2017年3月7日他執行職務前，民航局酒測，測定值居然高達0.52MG/L，沒讓他「酒駕」。遠航認為葉嚴重毀損商譽與工作規則，依勞動基準法解僱，提告求償2062萬9842元，台北地院判他須賠64萬餘元，高院前年12月駁回上訴確定。

葉興富原擔任興航A320機型正駕駛，2016年2月27日他飛行至吳哥窟機場降落時，卻沒依標準作業流程操作，興航認為他不適任機長，依服務契約、飛航組員獎懲辦法懲處並調動職務。興航召開「人員技術評議會」，討論葉機長適職性問題，會議內容決議將他降為副機長觀察，再加以訓練，評估是否能回機長職位。

葉興富拒絕訓練規劃、敘副駕駛薪資，興航終止勞動契約。興航主張葉應賠償訓練費用及懲罰性違約金。

高院認為，葉興富身為機長，負責乘客生命、身體安全，能否遵循指引而為正確安全的飛航至關重要，「吳哥窟事件」是因葉沒依正常SOP流程飛航，情節重大，葉自認具機長適職性且稱興航逾越評議會權限的說法不可採。

葉興富自興航離職前，月薪為21.6萬元，6個月薪資總額為129萬7500元，而興航2016年11月22日停飛，後來決議解散，距與終止勞動契約的時間相近，高院認為懲罰性違約金應酌減為15萬元。高院計算興航得請求的未服務期間訓練費用50萬元，認為合計共65萬。本件葉不得上訴，但復興航空破產管理人可上訴。

復興航空和遠東航空都已退出台灣天際，興航2016年11月22日宣布解散，而遠航今年初也遭民航局廢止民用航空運輸業許可證，它租用的ATR-72全撤離台灣。