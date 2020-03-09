桃機前工程處長涉貪羈押將屆 地院裁百萬交保後停押

桃園國際機場公司前工程處長林文楨，被控利用第2航廈擴建的6項工程向廠商索賄，他在收賄後還洩漏機密標案內容，圖利特定廠商，收受不法所得254萬6500元，去年桃園地檢署將林等15人依貪汙、違反政府採購法等罪起訴，基於林羈押期即將本月11日屆滿，桃園地院日前裁定，林若提出100萬元交保書或保證金後，准予停止羈押，仍限制住居及出境出海。

桃園法院審理，林文楨被控桃機第2航廈擴建、第3航站區基礎工程等案涉嫌索取回扣、洩漏標案機密圖利廠商案，桃園檢方去年將他起訴後移交地院審理，林坦承洩漏標案內容給廠商、否認收取回扣，法官考量林涉犯重罪嫌疑重大，有逃亡、串供之虞，身為工程處長明知桃機是國家重要飛機起降場所竟向包商收回扣，惡性非輕，裁定羈押禁見。

桃園法院表示，林文楨羈押期將於本月11日屆滿，訊問審酌林已被停職，與同案被告及證人應無機會再連絡，林母高齡靠他照料，經查林在國外無任何資產或投資，加以林表示願意出具保證金，擔保日後一定準時出庭等理由，法官裁定林提出100萬元交保書或保證金後，准予停止羈押，仍限制住居及出境出海，如果林期間內無法具保，將在本月12日起延長羈押禁見2月。