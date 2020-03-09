路面寫別人姓名職業車號 他洩露個資被判2個月

苗栗縣頭份市何姓男子與鄰居高姓男子交惡，去年6月間在柏油路面，使用油漆書寫高男的姓名、職業及車號，案經高男提告，苗栗地方法院最近依違反個人資料保護法，判處2個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1天，全案還可以上訴。

法官調查，何男因不滿高男3輛車子占車位，影響其他人停車，因與高男住處相近，且發生多次糾紛、訴訟，取得高男的資料，未經告訴人同意在路面揭露，停車糾紛應循合法途徑解決，且難以認定何男揭露個資，具有增進公共利益的必要性，或防止他人權益的重大危害。

個人資料保護法所指個人資料，指自然人姓名、出生年月日、身分證編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動，及其他得以直接或間接方式識別個人的資料，何男在路面書寫姓名、職業、車號，一般人可辨識，已具個人資料識別性。

判決書指出，審酌何男因不滿高男將多輛車子停放在住家大樓前方空地，未思慎行，以揭露高男個人資料的方式，施壓高男將車輛駛離，造成高男個人資料遭非法利用的損害，考量何男犯後坦承客觀犯行，案發後去除路面文字，尚未與高男達成和解或取得諒解，量處2個月徒刑。