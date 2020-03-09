油漆工砸警方監視器全都錄 代價2個月徒刑

油漆工葉姓男子去年在苗栗縣頭份市先後持鋁棒破壞警方路口監視器，及敲擊路邊停放1輛轎車，造成損壞，苗栗地方法院最近判決，葉男犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，處2個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1天，又犯毀損他人物品罪，處拘役40天，如易科罰金，以1000元折算1天，全案還可以上訴。

苗栗調查，葉男去年7月28日下午因與女友吵架，心情不好，開車到苗栗縣頭份市中華路、信義路口，持鋁棒破壞路口苗栗縣警察局監視器，以致不堪使用，警方隔天維修時發現，調閱監視錄影畫面循線查獲，葉男另於去年8月18日中午在頭份市，持鋁棒 敲擊1輛小客車後車廂，致鈑金凹陷、烤漆脫落，案經頭份警察分局函送苗栗地檢署起訴。