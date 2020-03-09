信義區違規迴轉被開單 男辯：我48年前考照沒這條

李姓男子去年11月騎車在台北市松壽路違規迴轉，被信義分局員警攔下開單，挨罰900元並記違規點數1點，他不服，興訟主張48年前考駕照時沒看到這條規則，要求撤銷罰單，但新北地院調查其違規行為屬實，判他敗訴。

李男表示，當時自己是在松壽路16號前的紅綠燈下等人，後來等不到人，就等紅綠燈亮起後，橫切到對向道路準備離開；他強調自己是直行左轉，而該處未禁止直行左轉，還主張1972年考駕照時沒看到這條規定，請求法院撤銷罰單。

審理時，負責裁罰的新北市交通事件裁決處反駁李男說法，證稱李男口中的直行道路只是行人穿越道，不供車輛轉彎、迴轉使用。交裁處還表示，交通法規會隨著社會變遷而修法，其修法內容是人民皆須知悉遵守，也是駕駛人應盡義務，不能因考照時無規定卸責。

法院調查，李男雖稱自己是直行左轉，但其行為確屬「迴車」，而該處紅綠燈上方有禁止迴車標誌，顯有違規情事，因此判他敗訴。另外，既然違規態樣屬實，其他不足與影響判決結果的辯詞就不再一一論述。