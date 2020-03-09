高院防疫模擬演練 法警穿隔離衣押解人犯

因應新冠肺炎疫情，高等法院今天舉辦法庭模擬演練，法官做強制處分的因應方法，除遠距訊問、就地訊問外，人犯有疑似症狀到院訊問時，法警及人犯在押解時均穿隔離衣。

高院行政庭長洪于智說明各項防疫措施，包含防護布廉及防護透明板，並由官長邱忠義擔任模擬訊問的法官以及說明防疫的護臉罩、護目罩、口罩等使用時機；法官對於強制處分案件可使用遠距訊問，如果有必要解送到法院時，在法庭上有透明隔離設備及阻隔被告、人犯，法警和被告都須穿著隔離衣。

司法院6日發布新聞稿指出，為因應新冠肺炎疫情，頒布「各級法院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情處理強制處分事項訊問被告之防疫措施」，秉持防疫優先原則，承辦案件法官衡酌被告相關症狀，應採取減少接觸、避免群聚感染以防堵疫情蔓延的相關措施，其中就防疫期間處理強制處分訊問被告事項，核定得使用遠距訊問。