酒駕犯癲癇發作就醫卻掙脫手銬逃離 新北警緩起訴

新北市鄭姓警員戒護癲癇發作的酒駕犯王姓男子到醫院時，遭王姓男子掙脫手銬逃離，台灣新北地方檢察署認為觸犯公務員過失致人犯脫逃罪嫌，但考量鄭姓警員已知警惕，緩起訴處分。

中華民國刑法規定，公務員縱放職務上依法逮捕、拘禁之人或便利其脫逃者，處1年以上7年以下有期徒刑；因過失致前項之人脫逃者，處6月以下有期徒刑、拘役或新台幣9000元以下罰金。

檢警調查，去年12月15日鄭姓警員到新北永和區處理酒駕糾紛，對當事人王姓男子實施酒測，王姓男子酒測值達0.65毫克。

鄭姓警員依法逮捕王姓男子並解送檢方，但過程中王姓男子癲癇症發作，由鄭姓警員負責將王姓男子送往醫院救護，另一名警員則到王姓男子住處拿全民健康保險卡。

檢警調查，在醫院時，鄭姓警員為向櫃檯詢問離院事宜，僅將王姓男子右手以手銬固定在病床欄杆處就離去，王姓男子見鄭姓警員沒戒護在旁，竟掙脫手銬後逃離，事後被循線逮回、移送法辦。

檢方雖給予鄭姓警員緩起訴處分，但要求向國庫支付2萬元。