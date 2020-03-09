快訊

誰該戴口罩？口罩供應穩定後 需重新思考的問題

17歲高中生改變世界 全球300萬人看他的新冠肺炎網站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕犯癲癇發作就醫卻掙脫手銬逃離 新北警緩起訴

中央社 / 新北9日電
酒測攔檢示意圖。本報資料照片
酒測攔檢示意圖。本報資料照片

新北市鄭姓警員戒護癲癇發作的酒駕犯王姓男子到醫院時，遭王姓男子掙脫手銬逃離，台灣新北地方檢察署認為觸犯公務員過失致人犯脫逃罪嫌，但考量鄭姓警員已知警惕，緩起訴處分。

中華民國刑法規定，公務員縱放職務上依法逮捕、拘禁之人或便利其脫逃者，處1年以上7年以下有期徒刑；因過失致前項之人脫逃者，處6月以下有期徒刑、拘役或新台幣9000元以下罰金。

檢警調查，去年12月15日鄭姓警員到新北永和區處理酒駕糾紛，對當事人王姓男子實施酒測，王姓男子酒測值達0.65毫克。

鄭姓警員依法逮捕王姓男子並解送檢方，但過程中王姓男子癲癇症發作，由鄭姓警員負責將王姓男子送往醫院救護，另一名警員則到王姓男子住處拿全民健康保險卡。

檢警調查，在醫院時，鄭姓警員為向櫃檯詢問離院事宜，僅將王姓男子右手以手銬固定在病床欄杆處就離去，王姓男子見鄭姓警員沒戒護在旁，竟掙脫手銬後逃離，事後被循線逮回、移送法辦。

檢方雖給予鄭姓警員緩起訴處分，但要求向國庫支付2萬元。

公務員 酒駕

延伸閱讀

清明防疫不祭祖？ 新北採2方式避防疫破口

防疫不群聚 新北市桐花祭轉型舉辦

新北17家急救醫院最高級防疫演練 央北搭好棚周六上場

在網路嗆支持韓國瑜「全部會遭殺害」 韓黑罰5萬緩起訴

相關新聞

烏來南勢溪垂釣男童失蹤10天溺斃 父涉過失致死遭訴

新北市烏來區一名39歲簡姓男子去年8月間，帶著年僅6歲的兒子到福山里卡拉模機橋下垂釣，兒子卻意外落水身亡。台北地檢署調查...

酒駕犯癲癇發作就醫卻掙脫手銬逃離 新北警緩起訴

新北市鄭姓警員戒護癲癇發作的酒駕犯王姓男子到醫院時，遭王姓男子掙脫手銬逃離，台灣新北地方檢察署認為觸犯公務員過失致人犯脫...

直播主爬窗闖民宅直播鬼屋 吳小哲誹謗判拘役30日

直播主吳小哲為了衝粉絲數，去年未經史姓婦人同意，擅自侵入史婦位於台中市外埔區的老舊房子，拍攝影片上傳至他的臉書「勇闖鬼屋...

國安人員打破警所玻璃大門 和解修繕獲不起訴

一名張姓男子去年12月間在台北市信義區商圈與人發生口角，被警方帶回偵辦時，友人國安局陳姓軍官大鬧試圖闖入派出所，卻「不小...

劉邦友血案倖存者鄧文昌 被控貪污案出庭不語

在劉邦友血案頭部中彈的唯一倖存者鄧文昌，被控議員期間詐領補助款，一審獲判無罪，經上訴，二審高院日前開庭，鄧文昌到庭不說話...

不當體罰管教學生 體育老師被資遣提告敗訴

北部地區某完全中學一名邱姓體育老師，因有體罰學生、不當管教、上課常遲到、使用平板，而遭校方認定教學不力決議依教師法予以資...

在網路嗆支持韓國瑜「全部會遭殺害」 韓黑罰5萬緩起訴

台中市蕭姓男子不悅總統參選人韓國瑜，去年底在網路直播聊天室（當時有1萬1千觀眾在線），留言「在台灣所有支持韓國瑜的，全都...

實彈鑑定揭真相 軍冤案蔡學良母親聲請民事再審

空軍中士蔡學良2008年在軍中死亡，軍方調查認定蔡口含步槍自盡、屬於自殺，但蔡母四處陳情喊冤並提告國賠，台灣高等法院判軍...

在澳洲伯斯社團影射網友縱火犯 判賠1萬元並移除貼文

一名李姓女子2017年間在臉書社團「PERTH當地及週邊交流」發文、留言，影射一名張姓女子是縱火犯，並稱她「真的很不要臉...

9年前新興堂香舖爆炸案 桃園消防局連帶賠償發回更審

桃園萬達公司9年前爆炸，釀1死2傷，原有「爆竹煙火製造許可證書」遭消防局廢止；為減少損失，負責鄭禮廷將專業煙火賣給陳邱隆...

懷疑老公有外遇 亂告狀的後果是要賠5萬

女子小梅（化名）懷疑丈夫與小芬（化名）有染，打電話給小芬的丈夫阿榮（化名）稱「小芬有外遇，且孩子不是小芬與你生，你不應相...

潤寅詐貸案主嫌歸案

潤寅集團負責人楊文虎與王音之夫婦涉詐貸三八六億元，去年潛逃美國。兩人在美落網後，楊文虎一月押解回台收押；王音之（圖中）昨天清晨遣返，北檢聲請羈押禁見獲准。

熱門新聞

基隆民宅室內整修牆面突倒塌 工人被砸中當場慘死

影／台東今下午多事故連3車禍 19歲男疑自摔命危急救中

玉山發生登山客滑落邊坡意外 頭部撕裂傷吊掛送醫

影／嘉義蘭潭年輕女子凌晨落水 警消救起送醫不治

台南歸仁透天厝凌晨起火 3人受困輕重傷送醫

2輛車同框被拍誰超速？ 交通裁決處：關鍵在雷達波範圍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。