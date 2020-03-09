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直播主爬窗闖民宅直播鬼屋 吳小哲誹謗判拘役30日

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
直播主吳小哲為了衝粉絲數，去年未經史姓婦人同意，擅自侵入史婦位於台中市外埔區的老舊房子，拍攝影片上傳至他的臉書「勇闖鬼屋、恐怖在線」網站上直播，法官依加重誹謗將他判處拘役30日。圖／翻攝吳小哲探險台
直播主吳小哲為了衝粉絲數，去年未經史姓婦人同意，擅自侵入史婦位於台中市外埔區的老舊房子，拍攝影片上傳至他的臉書「勇闖鬼屋、恐怖在線」網站上直播，法官依加重誹謗將他判處拘役30日。圖／翻攝吳小哲探險台

直播主吳小哲為了衝粉絲數，去年未經史姓婦人同意，擅自侵入史婦位於台中市外埔區的老舊房子，拍攝影片上傳至他的臉書「勇闖鬼屋、恐怖在線」網站上直播，並以「想看我開棺驗屍人數先破給我看」的聳動標題，吸引網友點閱影片，致屋主史婦困擾不已提告，沙鹿簡易庭法官今天依加重誹謗罪將他判處拘役30日，得易科罰金。可上訴。

人氣直播主吳小哲（真名是吳季哲，41歲）去年6月21日晚間，夥同一群人前往中市外埔區長生路史姓婦人所有的老舊房子門口徘徊，經黃姓鄰居察覺後上前詢問，吳竟佯稱因拍戲需要取景房屋外觀，且會詢問屋主。

吳等人未經史婦的同意，利用梯子搭房屋窗戶，擅自侵入房屋內，除四處徘徊外，並拍攝影片上傳至他的臉書「吳小哲探險台（勇闖鬼屋、恐怖在線）粉絲專業網站上直播，並以想看我開棺驗屍人數先破給我看」的聳動標題，將這房間當作鬼屋或凶宅，而以探險直播公開方式吸引網友點閱影片。

吳於影片中對話談及「這房屋是有人還是沒人？」、「這裡頭到底有屍體嗎？不然怎麼會飄這種味道」、「這味道真難聞」、「有人在講話」、「有人在走路、真的有人在走路」、「遺照那裡真是恐怖」、「（女人驚嚇、大聲尖叫）」、「有聲音、有聲音、有人在敲玻璃的聲音」、「那個聲音又來了，有人帶走路。樓上有人在走路。」

吳以此播放影音（含文字、圖片）不實指摘這房屋為鬼屋，使鄰居、親友、網友對這房屋及屋主非議或批評，致屋主史婦困擾不已，足以生損害於史婦名譽與人格。經史婦提告，吳男自白，檢察官予以起訴。

直播主 鬼屋

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