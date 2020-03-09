監獄防疫輕忽不得 矯正署「三級制」備戰今演練

矯正機關人口稠密，有疫情爆發隱憂。面對可能來到的挑戰，矯正署今天選擇台北監獄進行防疫演練；矯正署將疫情分為「三級制」，三級、二級、一級的指揮中心分別由機關首長、矯正署、法務部指派人員擔任防疫指揮官。

矯正署的「三級」制依序為「有疑似病例」、「發現1名確診病例」、「不同場舍有2名以上確診病例」，指揮層級也調整為矯正機關流行疫情三級、二級或一級指揮中心，分別由機關首長、矯正署、法務部指派人員擔任指揮官。

法務部長蔡清祥今天前往台北監獄視察防疫應變演練，要求全國及外島51個監所、矯正學校確實落實中央流行疫情指揮中心的各項防疫措施。

法務部指出，矯正機關環境封閉，收容人數多，人員進出頻繁，群聚感染風險始終存在，現已召集矯正署制訂「法務部矯正署因應矯正機關發生嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情預防及緊急處理計畫」，對「疑似」及「確診」病例應變處理。

法務部說，如遇有確診個案，即於監內落實「分艙分流」原則，包含分房、分舍、分工場及分教區等管制措施，避免感染範圍擴大，於戒護人力不足時，則依矯正機關分區聯防戒護警力調派人力支援。

今天演練時，台北監獄以發現新進收容人為疑似病例進行個案操演，由執勤人員先調查個案入監前動態，並撥打「1922」防疫專線查核，由執勤同仁穿戴完整防護裝備，以負壓救護車將個案戒送就醫，演練全程逼真、確實。