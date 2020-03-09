少女擔心懷孕告訴同學 他賠50萬獲緩刑3年
江男透過手機軟體認識15歲少女小娟，與她發生兩次性關係，小娟擔心懷孕告訴同學，經同學報告老師後報警處理，一審依妨害性自主罪將他判刑7 月，他不服上訴，二審以江男已與被害人達成和解，並已賠償50萬元，遂將他判刑7月，給予緩刑3年，罰他接受5場法治教育。
判決書指出，江男於2018年8月間，經由手機軟體Beetalk認識少女小娟，知悉少女於暑假期間白天皆1人在家，遂於8月21日上午，前往少女位於中市住處與她見面，未違反她的意願，與她發生性關係。
同年月23日上午，江男駕駛自小客車搭載小娟，前往中市羅馬假期汽車旅館內，未違她的意願，又再度嘿咻。少女擔心懷孕告知同學，經同學轉告校方後報警處理。江男坦承與少女嘿咻。
台中高分院合議庭審酌，江男因一時失慮，偶罹刑典，且於一、二審皆坦承全部犯行，並與少女及少女之母達成和解，承諾賠償新台幣50萬元，已全部給付完畢，少女的媽媽到庭表示同意江男緩刑請求，堪認江男深具悔意，予以宣告緩刑3年，以啟自新。
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