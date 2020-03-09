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國安人員打破警所玻璃大門 和解修繕獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
一名張姓男子去年12月間在台北市信義區商圈與人發生口角，被警方帶回偵辦時，友人國安局陳姓軍官大鬧試圖闖入派出所，卻「不小心」將派出所電動玻璃門打破，一併被依毀損公物罪移送偵辦。圖／本報資料照。
一名張姓男子去年12月間在台北市信義區商圈與人發生口角，被警方帶回偵辦時，友人國安局陳姓軍官大鬧試圖闖入派出所，卻「不小心」將派出所電動玻璃門打破，一併被依毀損公物罪移送偵辦。圖／本報資料照。

一名張姓男子去年12月間在台北市信義區商圈與人發生口角，被警方帶回偵辦時，友人國安局陳姓軍官大鬧試圖闖入派出所，卻「不小心」將派出所電動玻璃門打破，一併被依毀損公物罪移送偵辦。台北地檢署認為陳男並非故意毀損，且已與警方和解，今不起訴陳男。張男涉嫌襲警部分，仍偵辦中。

去年12月19日凌晨2點多，國安局台北站陳姓軍官與張男到信義區松壽路一家夜店喝酒，離開時與人發生口角，夜店安管見狀立刻通報轄區信義分局三張犂派出所員警前往處理。豈料，張涉嫌襲警，被警方依妨害公務罪帶回偵辦。

陳男一路跟隨到派出所關心，但員警將陳阻在門外不讓他進入，雙方在拉扯電動玻璃門時，陳男疑似用力過當，玻璃門瞬間碎裂。警方當場將陳男一併逮捕偵詢，中午依妨害公務、毀損公物罪嫌將張、陳移送北檢偵辦。

內勤檢察官1下複訊後，命陳、張均以3萬元交保候傳。檢方調查時，陳辯稱，自己關門時疑似不慎用力過猛，不知道玻璃門會因此碎裂。檢方採信其說詞，且陳男與警方和解，修好玻璃門，今不起訴陳男。張男涉嫌毆警部分，仍偵辦中。

國安局 妨害公務 夜店

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