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劉邦友血案倖存者鄧文昌 被控貪污案出庭不語

中央社 / 台北9日電

劉邦友血案頭部中彈的唯一倖存者鄧文昌，被控議員期間詐領補助款，一審獲判無罪，經上訴，二審高院日前開庭，鄧文昌到庭不說話，妻子主張他患失語症，無法用言語溝通。

鄧文昌與多人任職桃園縣第13屆議員期間，於民國84年至86年間明知議員補助款應如實報銷，卻將空白補助款申請單交給廠商使用，廠商向各級學校聲稱議員願意補助學校工程經費，並在取得工程後，交付現金回扣給議員，桃園地檢署依貪污等罪嫌起訴鄧文昌等人。

但85年11月21日清晨7時30分，發生震驚社會的劉邦友血案，前桃園縣長劉邦友在縣長官邸中遭人槍擊，共8死1重傷，死者除劉邦友以外，還有縣長機要秘書、司機、官邸警衛、幫傭、縣府衛生局技士與縣議員莊順興，而唯一倖存者是縣議員鄧文昌。

鄧文昌在血案發生時頭部中彈，經急救後在隔年出院，外觀無大礙，並能自我進食，無需他人特別照料，但對當時殺戮過程「卻無從記憶」，成為記憶中的黑洞。劉邦友血案在105年11月20日屆滿20週年，法律追訴期過期，殺人凶手確定逍遙法外。

審理貪污案的桃園地院以鄧文昌心神喪失，101年間裁定停審，案件停擺7年後，桃園地院去年7月以辯護人陳報最近診斷情形而裁定撤銷「停止審判」，本案續行審理後，去年10月初認定本案罪證不足，判鄧文昌等人無罪。

檢方不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理，4日開庭，鄧文昌坐著輪椅在妻子等人的陪同下出庭，面對法官提問，不發一語；鄧文昌的妻子在庭上說，丈夫患有失語症，所以不會講話，也無法用言語溝通。其他被告都主張檢方上訴無理由。

鄧文昌委任辯護人陳志峯庭上表示，在開庭前，有具狀請求停止審判，因為鄧文昌頭部中彈，腦部受損，沒有就審能力，希望能夠停止審判。

劉邦友 血案 貪污

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