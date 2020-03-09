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不當體罰管教學生 體育老師被資遣提告敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
北部地區某完全中學一名邱姓體育教師，因有體罰學生、不當管教、上課常遲到、使用平板，而遭校方認定教學不力決議依教師法予以資遣。邱男不服提告救濟。圖／本報資料照。
北部地區某完全中學一名邱姓體育教師，因有體罰學生、不當管教、上課常遲到、使用平板，而遭校方認定教學不力決議依教師法予以資遣。邱男不服提告救濟。圖／本報資料照。

北部地區某完全中學一名邱姓體育老師，因有體罰學生、不當管教、上課常遲到、使用平板，而遭校方認定教學不力決議依教師法予以資遣。邱男不服提告救濟，台北高等行政法院審理後，認為校方資遣合法，判邱男敗訴，可上訴。

2018年6月間，校方接獲檢舉，認為邱姓老師疑似具有教師法規定「教學不力或不能勝任工作」情形，成立調查小組進行調查。調查小組作成報告後，交由教師評審委員會審議，認定他確實不適任現職工作，決議給予資遣處分。

校方2018年8月間發函通知邱男，並函報教育部國教署獲同意資遣，再發函通知邱男資遣自同年9月5日起生效。邱男不服提告救濟，主張校方未經輔導期就將他資遣，違反正當法律程序。

邱男主張，教師成績考核會另以同樣理由對他記過1次、考績丙等，違反比例原則、一事不二罰原則；他在上課中使用平板，目的是為拍攝學生動作，輔助教學之用。

校方辯稱，「輔導期」並非法定程序，學校原得視個案具體情形斟酌為適當觀察、評估與處理，以決定輔導形式、內容、時間久暫，並以具體情況調整輔導措施。

法官調查後，認為邱男教學不力、不適任明確，同時構成教師法解聘及資遣事由，且他在2015年間就曾因在國小部相同事由接受前校長、教務主任輔導，未滿3年再犯，不必再經輔導程序。

合議庭並指，年終成績考核是針對教師整體表現所做的綜合評量，不具處罰性質，校方並未違反一事不二罰原則，考量邱男教學情況，原處分也無違反比例原則、有利不利應一律注意原則，判邱男敗訴。

資遣 教育部

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