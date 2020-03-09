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在網路嗆支持韓國瑜「全部會遭殺害」 韓黑罰5萬緩起訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中市蕭男去年底在網路直播聊天室，留言「我們村長，因為支持韓國瑜，結果被殺害，已經過世了」，台中地檢署檢察官將他予以緩起訴處分，罰他支付公庫新台幣5萬元。圖／本報資料照
台中市蕭男去年底在網路直播聊天室，留言「我們村長，因為支持韓國瑜，結果被殺害，已經過世了」，台中地檢署檢察官將他予以緩起訴處分，罰他支付公庫新台幣5萬元。圖／本報資料照

台中市蕭姓男子不悅總統參選人韓國瑜，去年底在網路直播聊天室（當時有1萬1千觀眾在線），留言「在台灣所有支持韓國瑜的，全都會遭到殺害死亡，已經死很多人了」、「我們村長，因為支持韓國瑜，結果被殺害，已經過世了」，台中地檢署檢察官以他因一時失慮犯案，歷此司法偵查應有所警惕，將他予以緩起訴處分，罰他支付公庫新台幣5萬元。

緩起訴處分書指出，38歲的蕭男因不滿中華民國第15任總統參選人韓國瑜及其支持者的言行，去年12月3日上午，在台中市北區住處，使用假名上網登入Youtube平台中的「CTI中天新聞24小時HD新聞直播」節目。

蕭男於許多觀眾在內的直播聊天室裡（當時有1.1 萬觀眾在線），留言「在台灣所有支持韓國瑜的，全都會遭到殺害死亡，已經死很多人了」、「我們村長，因為支持韓國瑜，結果被殺害，已經過世了」，捏造支持韓國瑜的民眾有人已遭到殺害的謠言，以會有生命危險的事恐嚇公眾不要支持、投票給韓國瑜。

經警於去年12月17日持搜索票前往蕭位於台中市的住處，查獲蕭男，蕭坦承犯案。檢察官以他因一時失慮犯案，無證據證明對候選人本身及其支持者造成實害，犯罪情節尚非嚴重，予以緩起訴處分。

韓國瑜 網路直播 台中市

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