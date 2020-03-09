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實彈鑑定揭真相 軍冤案蔡學良母親聲請民事再審

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
民間司改會義務律師今陪同蔡學良的母親尤瑞敏向高等法院聲請民事再審。圖／司改會提供。
民間司改會義務律師今陪同蔡學良的母親尤瑞敏向高等法院聲請民事再審。圖／司改會提供。

空軍中士蔡學良2008年在軍中死亡，軍方調查認定蔡口含步槍自盡、屬於自殺，但蔡母四處陳情喊冤並提告國賠，台灣高等法院判軍方賠償148萬多元。由於台大法醫學研究所鑑定報告指出蔡並非死於T65K2步槍射出的子彈，推翻先前結論，民間司改會義務律師今陪同蔡母向高院聲請民事再審。

2008年5月9日，蔡學良在台東縣的太平靶場中彈身亡，案發時雖有15人一同在現場打靶，但是全部否認目擊中彈過程。軍法醫及軍事檢察官相驗後指出，蔡自己拿起一把T65K2步槍的槍口含入口中，開槍自殺，國防部東部軍事地檢署也以此結案。

無法接受愛子自殺的蔡母尤瑞敏，長期奔走申冤。蔡母提告請求國賠，主張案發當天，兒子依規定原本不能到射擊線第一靶位拿槍，他為處理許姓同袍的槍枝螺絲、彈簧過緊，到第一靶位射擊位置拿槍，但軍中長官沒有發現制止。這把槍還有1顆子彈卡在槍膛，兒子因槍枝走火、擊中頭部意外死亡。

蔡母指控軍方有過失，應負損害賠償責任，請求殯葬費、扶養費、精神慰撫金等近600萬元，但一審敗訴。蔡母不服上訴，2015年4月15日，高院改判軍方賠償148萬731元。

民間司改會表示，案件仍存在多項疑點，蔡母為尋求真相，持續奔走。之後，本案由國防部委託李俊億進行鑑定。鑑定團隊在2019年7月間在國防部軍備局生產製造中心第二0五廠進行「T65K2步槍射入口槍擊型態特徵」實彈鑑定，終於揭發死亡真相。

鑑定報告指出，「本案依據國內外法醫學教科書與案例報告有關步槍槍擊射入口槍傷特徵，及國防部委託測試國造T65K2步槍射入口槍擊型態測試研究報告，均顯示以具防火帽步槍射擊所產生火焰與高溫燃氣， 將在近距離射擊射入口周圍皮膚或握住防火帽手上產生瓣狀火焰燒灼痕，然本案蔡學良臉上槍擊射入口與雙手均無瓣狀火焰燒灼痕。因此，蔡學良所受槍傷，可排除係因國造T65K2步槍及子彈所致。」

鑑定報告指出蔡學良並非死於T65K2步槍射出的子彈，推翻軍方與台東地檢署「自殺死亡」，以及台灣高院「意外死亡」的結論。當年檢方調查太平靶場除了T65K2步槍以外，只有連長身上配有一把45手槍，但該手槍彈夾共20發子彈均未擊發使用，所以排除手槍涉案的可能性。

司改會表示，如今蔡學良並非死於步槍子彈的真相浮現，本案冤情有待司法深入調查。實彈鑑定已明確符合刑事訴訟法第260條第1項第1款的「發現新事實或新證據者」，義務律師將協助蔡母向台東地檢署具狀請求重啟偵查。

另一方面，實彈鑑定也已符合民事訴訟法第496條第1項第13款的「當事人發現未經斟酌之證物或得使用該證物者。但以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限。」

另依同法第500條規定，應在30日不變期間內提起再審之訴。由於國防部送達鑑定報告給蔡母日期是2月10日，今天是民事再審期間屆滿前1日，義務律師陪同蔡母與親友們，向高院遞交民事聲請再審狀，請求民事法院再進一步查明事實真相，而為判決。

國防部 槍擊 台東

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