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在澳洲伯斯社團影射網友縱火犯 判賠1萬元並移除貼文

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

一名李姓女子2017年間在臉書社團「PERTH當地及週邊交流」發文、留言，影射一名張姓女子是縱火犯，並稱她「真的很不要臉耶」、「去做一些下三濫的動作」等，張女提告求償10萬元。台北地院審理後，認定李女侵害名譽權，判應給付1萬元並移除臉書訊息、連續刊道歉啟事3個月，可上訴。

張女提告主張，2015年在澳洲伯斯留學時，曾因與他人交往問題，上「PERTH當地及週邊交流」發表文章，自己不認識李女，對方竟將該文章分享在個人臉書，並加註惡意侮辱及誹謗文字，她為避免生活遭打擾而將李女封鎖。

但李女卻上臉書撰寫有關她的文章，並在臉書社團內散布不實謠言，惡意侮辱、誹謗她，甚至利用假帳號發表攻訐他人縱火等文章，使大眾誤會她縱火，足以毀損其名譽，因此求償10萬元精神慰撫金，並要求移除訊息並刊登道歉啟事180日。

李女辯稱，因朋友的車輛在澳洲發生縱火事件，張女以「汪盈潔」名義在臉書社團發文稱：「嗨，po這文沒什麼別的意思，只是想問問那個在Morley開色情按摩店的髮型設計師，妳的車有保火險嗎？燒掉感覺是不是很爽？這故事告訴我們做人不要太雞掰。再雞掰連妳家都燒！」

李女表示，自己猜測「汪盈潔」應是張女所使用帳號之一，所以才會發表那些貼文及留言；此外，她會貼文指張女嚴重騷擾自己的私生活，是因為對方曾公布她未成年女兒照片、私人電話，且用「Lenna Suzanne」等帳號影射她是專門霸凌女性的攝影師。

法官認為，李女影射張女是縱火犯，或使用「真的很不要臉耶」、「去做一些下三濫的動作」等侮辱性詞語，損及其名譽及社會評價，而李女的留言並非出於善意的適當評論，在網路訊息流通迅速且大量、頻繁，所及範圍無遠弗屆之下已侵害對方名譽權。

法官審酌李女從2017年3月8日至4月2日，用個人臉書帳號在其動態、社團上的貼文或留言，足以貶損張女在社會上評價，侵害名譽權，考量部分言論是基於其自身及女兒個資受對方侵犯而為，判應給付1萬元，並移除臉書訊息、刊登道歉啟事3個月。

縱火 澳洲

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