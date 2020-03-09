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噪音車擾人清夢 中市警分局取締9車開罰2.1萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市第三警分局5日晚間在南區建成路執行聯合稽查，查獲9輛不合格車輛，依噪音管制法開罰。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局5日晚間在南區建成路執行聯合稽查，查獲9輛不合格車輛，依噪音管制法開罰。圖／第三警分局提供

噪音車擾人清夢，常造成市民困擾，台中市第三警分局5日晚間執行「環警監聯合稽查」，在南區建成路查獲9輛不合格車輛，全部都依噪音管制法告發，總共祭出2.16萬元罰單，警方呼籲，改裝車輛產生行駛時噪音，容易影響市民生活品質，呼籲車主勿任意改裝車輛。

台中市第三警分局表示，因應改裝車行駛產生的噪音擾人清夢，分局在5日配合環保局、監理站等單位，在晚間7點至11點於南區建成路執行路檢，展現執法力度與強度，3個小時的勤務總計取締到9輛不合格的噪音車輛，除依噪音管制法第26條規定告發外，後續並將要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。

第三警分局呼籲，刺耳的引擎聲及轟隆隆的排氣管聲響，不僅不會令人羨慕，反而會引來更多人的厭惡，為避免製造噪音而影響民眾安寧，再次提醒所有車主，切勿任意改裝車輛噪音排氣管，警方執法無假期，將持續針對重點區域或路段，加強執行巡邏、路檢勤務，還給居民安寧的居住空間，並請各位駕駛勿酒後駕車，以維護用路人安全。

台中市第三警分局5日晚間在南區建成路執行聯合稽查，查獲9輛不合格車輛，依噪音管制法開罰。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局5日晚間在南區建成路執行聯合稽查，查獲9輛不合格車輛，依噪音管制法開罰。圖／第三警分局提供

噪音 車主 台中市

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