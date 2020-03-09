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懷疑老公有外遇 亂告狀的後果是要賠5萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
女子小梅懷疑丈夫與小芬有染，打電話給小芬的丈夫阿榮稱「小芬有外遇，且孩子不是小芬與你生，要帶小孩去驗DNA」，經小芬請求損害賠償，二審判決小梅給付小芬5萬精神慰撫金。圖／本報資料照
女子小梅懷疑丈夫與小芬有染，打電話給小芬的丈夫阿榮稱「小芬有外遇，且孩子不是小芬與你生，要帶小孩去驗DNA」，經小芬請求損害賠償，二審判決小梅給付小芬5萬精神慰撫金。圖／本報資料照

女子小梅（化名）懷疑丈夫與小芬（化名）有染，打電話給小芬的丈夫阿榮（化名）稱「小芬有外遇，且孩子不是小芬與你生，你不應相信小芬，要帶小孩去驗DNA」，當時小芬的父親在場，打電話質問，小梅竟說小芬的外遇對象是她老公，經小芬請求損害賠償，一審判決小梅給付小芬5萬精神慰撫金；雙方不服提上訴，台中高分院將雙方上訴駁回。可上訴。

二審合議庭審酌，小梅對小芬的丈夫及父指摘小芬與他人有染，小芬所生女兒不是阿榮所親生，要去驗DNA，足以使他倆產生懷疑，破壞小芬家庭和樂；考量雙方身分位，以及經濟情況，認一審判決小梅給付5萬精神慰撫金為適當。

小芬表示，她因業務往來與小梅的配偶黃男認識，彼此為點頭之交，不知何故，竟遭小梅誣衊，認為她與黃男有婚外情。並指出，小梅於2017年7、8月間，以手機打電話給她的丈夫阿榮，向阿榮說「小芬有外遇，且孩子不是小芬與他所生，他不應相信小芬，要帶小孩去驗DNA」。

當時小芬及父親都在家中客廳，小芬的父親遂打電話給小梅質問，小梅回稱小芬外遇對象就是她丈夫黃男。這一部分，「小芬」請求損害賠償，要求小梅賠償10萬元。

小芬又說，去年二審審理小梅與黃離婚上訴案件，小梅提出的翻拍照片與黃同行女子為小芬，但比對小芬臉型或其他特徵，根本與該照片中女子全無相似之處，且依該照片展示內容，僅見黃與某女子在馬路上同行或同車，並無任何曖昧意味存在。這一部分，小芬請求小梅給付10萬損害賠償。

法官審理時，小梅辯稱2015年9月間曾拍到配偶黃男與一名女子同進同出，同年10月間，黃男稱該名女子就是小芬。小梅否認對阿榮說「孩子不是小芬和你所生」、「要帶小孩去驗DNA」。

不過，阿榮及小芬的父親皆證稱，小梅有說小芬與他人有染，所生孩子不是阿榮所生，要去驗DNA，足以使小芬的丈夫與父親產生懷疑，破壞小芬家庭和樂，這一部分判小梅給付小芬精神慰撫金5萬元。

至於翻拍照片中的女子是否為小芬？雖小芬否認，但小梅確認就是小芬，並有吳姓證人也證稱黃男說照片中的女子就是小芬，這一部分難以構成侵權行為，予以駁回。

DNA 外遇

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