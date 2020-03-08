潤寅集團詐貸案 王音之今晚羈押禁見

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉詐貸386億案，今天王音之遭押解返台，經送往台北地檢署歸案，稍早遭檢方聲押，今晚9時許，台北地院法官認定犯罪嫌疑重大，裁定羈押禁見。

王音之今押解返台後，立即解送北檢歸案，檢察官認為王音之涉犯修正前詐欺銀行罪、商業會計法、詐欺取財、偽造文書等罪嫌，向北院聲請羈押。

台北地院今晚召開羈押庭，法官訊問王音之並綜合卷內事證後，認被告涉犯上開罪嫌，犯罪嫌疑重大，且曾有逃亡、滅證之舉，復尚有證人或潛在共犯尚未到案，有逃亡、勾串、滅證之可能性，裁定羈押禁止接見、通信。

老牌紡織貿易商潤寅，涉嫌偽造不實應收帳款，控勾結福懋、中纖、新纖等上市公司協助，利用「借新還舊」等手法，向星展等九家銀行詐貸多達386億餘元，楊、王等36人遭起訴，全案本月25日續開庭。