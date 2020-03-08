聽新聞
test
0:00 / 0:00
潤寅集團詐貸案 王音之今晚羈押禁見
潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉詐貸386億案，今天王音之遭押解返台，經送往台北地檢署歸案，稍早遭檢方聲押，今晚9時許，台北地院法官認定犯罪嫌疑重大，裁定羈押禁見。
王音之今押解返台後，立即解送北檢歸案，檢察官認為王音之涉犯修正前詐欺銀行罪、商業會計法、詐欺取財、偽造文書等罪嫌，向北院聲請羈押。
台北地院今晚召開羈押庭，法官訊問王音之並綜合卷內事證後，認被告涉犯上開罪嫌，犯罪嫌疑重大，且曾有逃亡、滅證之舉，復尚有證人或潛在共犯尚未到案，有逃亡、勾串、滅證之可能性，裁定羈押禁止接見、通信。
老牌紡織貿易商潤寅，涉嫌偽造不實應收帳款，控勾結福懋、中纖、新纖等上市公司協助，利用「借新還舊」等手法，向星展等九家銀行詐貸多達386億餘元，楊、王等36人遭起訴，全案本月25日續開庭。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言