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潤寅集團詐貸案 王音之今晚羈押禁見

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
潤寅詐貸案主嫌之一的王音之（中）遭羈押禁見。圖／本報資料照片
潤寅詐貸案主嫌之一的王音之（中）遭羈押禁見。圖／本報資料照片

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉詐貸386億案，今天王音之遭押解返台，經送往台北地檢署歸案，稍早遭檢方聲押，今晚9時許，台北地院法官認定犯罪嫌疑重大，裁定羈押禁見。

王音之今押解返台後，立即解送北檢歸案，檢察官認為王音之涉犯修正前詐欺銀行罪、商業會計法、詐欺取財、偽造文書等罪嫌，向北院聲請羈押。

台北地院今晚召開羈押庭，法官訊問王音之並綜合卷內事證後，認被告涉犯上開罪嫌，犯罪嫌疑重大，且曾有逃亡、滅證之舉，復尚有證人或潛在共犯尚未到案，有逃亡、勾串、滅證之可能性，裁定羈押禁止接見、通信。

老牌紡織貿易商潤寅，涉嫌偽造不實應收帳款，控勾結福懋、中纖、新纖等上市公司協助，利用「借新還舊」等手法，向星展等九家銀行詐貸多達386億餘元，楊、王等36人遭起訴，全案本月25日續開庭。

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