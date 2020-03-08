疑同事當抓耙子 公車司機傳訊「叫兄弟過去」吃官司

台中市張姓男子在去年5月間擔任台中某客運公司司機（已離職）時，因懷疑陳姓同事佯裝乘客投訴他，恐讓他工作不保，心生不滿而以手機傳訊「我會討回來，放心」、「我下次叫我兄弟過去」等與，造成陳姓同事心生畏懼，報警提告恐嚇，但張到案時否認有恐嚇意圖，辯稱喝醉，台中地院審理後，認定訊息並非毫無意義文字，屬在意識清楚下撰寫，違法事證明確，依法判拘役45天，得易科。

判決書指出，張姓男子在去年擔任台中市某客運司機時，因認為陳姓同事屢次以乘客名義投訴他「不當駕駛」，他心生不滿，在去年5月5日、10日、6月4日，連續以手機傳送簡訊「我離職的話，或是，三大過走的話，我一樣會讓你一起走」、「我會討回來」、「我還有很多雞巴的方式」、「不要一直踩我底線，我會爆發的」、「我會很不客氣的，報復回去的」、「想兩敗俱傷嗎？」、「下次叫我兄弟過去」等語，陳心生畏懼提出恐嚇告訴。

台中地院審理時，張辯稱，因為喝醉，所以才傳送簡訊，沒有恐嚇的意圖。但法官認為，簡訊內容用語明確，並非毫無意義之文字，張欲在手機內輸入上開簡訊內容，須先鍵入正確之按鍵，並選擇正確用字，認定張在輸入、傳送恐嚇簡訊時，並無意識不清或顯著降低之情形。

法官認為張辯稱當時喝醉的說法，只是事後卸責之詞，張當時意識並無不清或顯著降低的程度，且仍具控制自己行為的能力，認定張涉犯恐嚇罪，依法判拘役45天，得易科罰金4.5萬元，全案可上訴。