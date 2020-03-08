潤寅詐貸386億案 王音之押解歸案檢方聲押禁見

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉詐貸386億案潛逃美國，台美司法合作陸續遣送2人返台歸案。今天王音之抵達桃園機場後，隨即遭送往台北地檢署歸案，檢察官訊問釐清詐貸案分工、金流等，認為有逃亡、湮滅、串證之虞，今傍晚向法院聲請羈押禁見。

老牌紡織貿易商潤寅，涉嫌長期偽造不實應收帳款，控勾結福懋、中纖、新纖等上市公司協助，利用「借新還舊」等手法，向星展等九家銀行詐貸多達386億餘元。

去年楊文虎夫婦去年6月潛逃出境，留下龐大呆債，北檢8月發布通緝，12月楊文虎遭遣返回台。今年1月北檢依違反銀行法等罪嫌起訴楊等36人，楊氏夫妻具體求刑30年，其女兒楊宇晨覓保無著續押。

國民黨代理秘書長曾銘宗遭爆料曾接受陳情，去年協調三家公股銀行讓潤寅貸款展延，導致楊、王得以潛逃出境。

台美司法合作分享情資，一路掌握楊、王逃亡半年的動向，兩人從上海浦東機場搭機前往紐約，再飛往洛杉磯找兒子，去年12月美國移民及海關執法局（ICE）在洛杉磯逮補2人，楊先遭押解返台歸案。

日前台北地院開庭，楊文虎坦承犯詐貸，但不承認洗錢罪。楊供稱，長久以來都是「借新還舊」，最後沒有積欠那麼多，對銀行提出的數據無意見;詐貸上許多細節均不清楚，都是妻子和福懋公司等人談妥在銀行照會時提供協助，對價關係不知情。

王音之持B2觀光簽證，1月23日經移民聽證會裁定遣返，今天經調查官押解返台，解送北檢歸案。北檢今偵訊王音之，針對是否協調銀行照會等，釐清夫婦和共犯間的犯意聯絡、行為分工，及犯罪所得流向，訊後認為王犯後逃亡美國，有逃亡事實，且有事實足認有煙滅證據或串證之虞，想法院聲請羈押禁見。