不用回籠！假釋犯再酒駕有原因 法官給免刑

槍砲案假釋期間的高雄42歲張姓男子，去年酒後騎電動自行車遭攔查，被高雄地院簡易庭判3月徒刑，他上訴後，二審合議庭發現身為家中經濟支柱的他，當天接獲母親急診的通知，才趕緊前往，而審理期間也捐贈15萬給犯保協會橋頭分會，考量犯行輕微可憫恕，由於若判有期徒刑將撤銷假釋，於是依刑法61條予以免刑，全案確定。

起訴指出，張姓男子去年9月30日晚間8點多，在高雄左營區一間黑輪攤喝啤酒後，隔日凌晨3點多騎電動自行車上路，因未戴安全帽，4點20分在高雄新興區七賢二路與自立一路口被警方攔查，警還發現身上散發酒味，才測得酒測值0.31毫克。

一審簡易庭法官認為張姓男子2011年間曾因酒駕被緩起訴，此次又再犯酒駕，但他願認罪也沒肇事，依犯不能安全駕駛動力交通工具罪，判3月徒刑，得易科罰金9萬元。

張姓男子上訴後，審理時訴苦說，父親已中風癱瘓，平時靠母親照料，而哥哥又沒工作，靠他與母親一起經營家中的餐飲店，但母親身體也不好，主要都由他經營；案發當天因母親凌晨到大同醫院急診，他接獲通知趕赴醫院處理，才騎電動自行車前往。

合議庭發現，張姓男子父親確實領有身障證明，也有母親去大同醫院急診的診斷證明書，認為他並沒說謊，而他2014年另因非法持有槍枝判刑4年，2017年底假釋至今沒有其他犯罪，尚知謹守法紀，此次應僅是偶發事件。

合議庭認為，張姓男子假釋釋後已努力工作、積極更生重返社會，並分擔照顧家人責任，因家中的突發事故才犯案，沒釀成事故，考量他為更生的努力，並捐給犯罪被害人保護協會橋頭分會15萬元，已超過原本3月徒刑的易科罰金金額，同意給予免刑，就不會被撤銷假釋再入監。

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