貨車上匝道高速撞死工人 檢察官具體求刑重判5年

洲美快速道路去年11月12日發生一起嚴重死亡車禍，張姓水果店貨車司機，疑似疲勞駕駛，昏昏沉沉想睡覺，上匝道後竟未減速，撞上54歲李姓工人，還波及施工車輛，導致李慘遭夾擊，大腿斷裂送醫不治。士林地檢署偵結，依過失致死罪嫌起訴，並具體求刑至少5年。

起訴指出，張男在精神不濟未注意，完全未減速，行經快速道路約第12號燈桿前時，未依施工安全設施指示行使，陸續撞倒施工現場前方的三角錐、暴閃燈、警示燈等，直接衝撞當時準備施工的李男，致李遭撞而夾在停在路旁的工程車後車尾處。

李男當場左下肢開放性骨折斷肢，送醫急救因頭部外傷極左腿開放性骨折出血性休克，不治死亡。家屬在相驗現場，情緒相當激動，痛哭癱軟，質疑張男精神不濟，車速太快，張男則是站著多次鞠躬道歉，不斷說「對不起」。

李男當時在洲美快速道路上，準備施行橋面伸縮縫清潔工程，是北市府工務局橋涵維護工程外包廠商聖峰營造公司，再雇用的廠商達客利科技公司施工人員。李長年從事工人工作，與妻子養育4子，目前均已成年，仍在清晨上班養家。

25歲張男供稱，早上4點多，開小貨車要到台北載貨，睡眠不足精神不濟，記得車速約有70、80公里，沒注意到車前狀況，未減速直接撞上李男，坦承過失致死犯行。

檢察官認為，張男涉犯過失致死罪，審酌至今未害死者家屬達成民事和解、行車未減速，直接撞上工務路段施工工人，惡性非輕，依過失致死罪嫌起訴，並向法院具體求刑重判至少有期徒刑5年，以資懲戒。