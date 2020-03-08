向人要木板聽到「不是我的」 阿伯直接載走變竊盜
台中市林姓男子在去年11月間行車行經霧峰區黃姓男子的住家前時，發現一塊實心木，林詢問黃「能否給我」，黃回稱木板是胞兄的，「不能決定能否提供」，未料黃才離開，林就直接將木頭載走，黃提告竊盜，林到案時辯稱以為是人不要的，有詢問後才拿，但台中地院認定林明知木板屬於他人仍拿走，屬於竊盜，依法判拘役20天，得易科罰金。
判決書指出，去年11月25日上午11時許，林姓男子（57歲）騎車行經霧峰區黃姓男子的住處前，發現黃有一塊價值約800元的實心木，因當時黃在場，因此林詢問是否能將木頭給他，但黃稱不能將木頭給他，因為木頭屬於胞兄所有，未料黃走進店內後再走出來時，就發現林把木頭放在機車載走。
台中地院審理後，認定林明知木板屬於他人所有，卻仍竊取，卻在法院辯稱「以為沒人要的」，顯然是卸責之詞，不足採信，依竊盜罪判拘役20天，得易科2萬元，可上訴。
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