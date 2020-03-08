大重機噪音擾民！高雄內門台3線與182線道展開取締
高雄南橫公路的重機族穿梭不絕影響沿線聚落居民生活品質，當地警力會同監理站人員加強取締車輛排氣管改造。另方面，台3線內門路段及高182線也是車聚跑山的熱門路線，假日大量大型重機車進入村莊帶來噪音，高雄監理所旗山監理站人員利用假日實施聯合稽查，單日取締3件違規，以維護用路環境安全。
高雄監理所旗山監理站指出，內門地區居民反應，內門區台3線及高182線（高雄內門至台南龍崎路段），假日常有大型重型機車疾馳而過，機車族改造排氣管帶來高分貝噪音，影響生活品質及用路安全。
旗山監理站昨起會同市府環保局與警力實施聯合稽查，單日查獲1件改裝燈光、2件排氣管違規。旗山監理站長楊財惠表示，內門區182線路段是知名的跑山路線，時常出現車隊呼嘯而過，部分改裝車轟鳴聲擾民，對此與旗山警察分局及高市環保局加強取締相關違規車輛，希望藉此遏止歪風。
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