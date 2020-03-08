大重機噪音擾民！高雄內門台3線與182線道展開取締

高雄南橫公路的重機族穿梭不絕影響沿線聚落居民生活品質，當地警力會同監理站人員加強取締車輛排氣管改造。另方面，台3線內門路段及高182線也是車聚跑山的熱門路線，假日大量大型重機車進入村莊帶來噪音，高雄監理所旗山監理站人員利用假日實施聯合稽查，單日取締3件違規，以維護用路環境安全。

高雄監理所旗山監理站指出，內門地區居民反應，內門區台3線及高182線（高雄內門至台南龍崎路段），假日常有大型重型機車疾馳而過，機車族改造排氣管帶來高分貝噪音，影響生活品質及用路安全。