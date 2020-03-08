聽新聞
test
0:00 / 0:00
散播嘉南有確診謠言 男子後悔：只是好心提醒親友
台南市陳姓男子日前在臉書發文「進出醫院請自備口罩，肺炎確診嘉義*1，柳營奇美疑似*1」等不實訊息，嘉義市刑警大隊網路巡邏時發現，昨天到陳的住處將他帶回，依散播流行傳染病謠言等罪嫌送辦。
陳男（40歲）供稱，他在柳營奇美醫院看到外面張貼肺炎等相關公告，基於好意想提醒親友們注意，未經查證便上網留言有關疫情的不實謠言，造成民眾恐慌，深感內疚。
嘉義市刑大在網路巡邏時發現陳張貼的不實訊息，向嘉義市政府衛生局洽詢確認為不實訊息，報請嘉義地檢署指揮偵辦，陳見警方到住處時，得知有人因此恐慌，深感抱歉，事後也將不實謠言刪除。
嘉義市警局長張樹德說，新冠炎疫情對國內之影響及發展，近日已成為國人關注之焦點，對於疫情相關防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布訊息或聲明為準。請民眾務必查證訊息內容，切勿以訛傳訛，造成社會大眾不必要之恐慌，並觸犯法網。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言