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散播嘉南有確診謠言 男子後悔：只是好心提醒親友

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
陳男散播不實謠言，被警方送辦。記者李承穎／翻攝
陳男散播不實謠言，被警方送辦。記者李承穎／翻攝

台南市陳姓男子日前在臉書發文「進出醫院請自備口罩，肺炎確診嘉義*1，柳營奇美疑似*1」等不實訊息，嘉義市刑警大隊網路巡邏時發現，昨天到陳的住處將他帶回，依散播流行傳染病謠言等罪嫌送辦。

陳男（40歲）供稱，他在柳營奇美醫院看到外面張貼肺炎等相關公告，基於好意想提醒親友們注意，未經查證便上網留言有關疫情的不實謠言，造成民眾恐慌，深感內疚。

嘉義市刑大在網路巡邏時發現陳張貼的不實訊息，向嘉義市政府衛生局洽詢確認為不實訊息，報請嘉義地檢署指揮偵辦，陳見警方到住處時，得知有人因此恐慌，深感抱歉，事後也將不實謠言刪除。

嘉義市警局長張樹德說，新冠炎疫情對國內之影響及發展，近日已成為國人關注之焦點，對於疫情相關防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布訊息或聲明為準。請民眾務必查證訊息內容，切勿以訛傳訛，造成社會大眾不必要之恐慌，並觸犯法網。

嘉義 疫情 肺炎

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