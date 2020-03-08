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噁！業者偷排水肥到水溝 附近還是文化部

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北環保局指出，偵訊後依違反廢棄物清理法第46條移送法辦，最重可處5年以下有期徒刑得併科新臺幣1500萬元以下罰金。圖／新北環保局提供
新北環保局指出，偵訊後依違反廢棄物清理法第46條移送法辦，最重可處5年以下有期徒刑得併科新臺幣1500萬元以下罰金。圖／新北環保局提供

新北巿新莊區中環路三段與中原路口經常傳出排泄物的惡臭味，新北環保局獲報後與新莊警分局等人連日進行埋伏，昨發現不肖業者把車停路邊，就把水肥偷排倒路邊水溝，稽查人員當場查獲該非法業者，全案訊後移送地檢偵辦，遭偷排的現場惡氣沖天，環保局還加派人手洗水溝，並要求業者負擔費用。

新北環保局指出，該非法業者不僅未向新北市府申請廢棄物清除處理許可文件，更非法收受水肥進行清除及處理，由於現場人贓俱獲，偵訊後依違反廢棄物清理法第46條移送法辦，最重可處5年以下有期徒刑得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

中環路三段與中原路口鄰近新莊副都心捷運站，一旁還有文化部、行政院新莊聯合辦公大樓，附近也有不少住戶，不過附近民眾近期陳情，指該區經常傳出惡臭味，甚至看到有人偷以水肥車接管到水溝，並把水肥直接偷排入。

新北環保局指出，經過追查發現水溝確實有遭偷排放痕跡，不過該非法業者多趁四下無人或光線昏暗時，不定期棄置水肥，但稽查人員連日埋伏，昨天就發現非法業者打開水溝蓋排放水肥，稽查人員立刻向前一舉擒獲。

環保局說，由於非法業者排放大量水肥，已要求回收水肥，但現場無法完全清理，整條水溝呈現黃褐色，且有陣陣惡臭味傳出，只好加派清溝車清洗水溝，至於衍伸的相關費用，均要求業者負擔。

環保局提醒，委託清理廢棄物或抽水肥應慎選合法廠商，簽約時要確認是否有合格證照與合法去處，若有故意委託不合法的廠商清理廢棄物或水肥者，委託者也須負擔連帶責任。

新北環保局說，已要求非法業者回收水肥，但現場無法完全清理，只好加派清溝車清洗水溝，至於衍伸的相關費用，均要求業者負擔。圖／新北環保局提供
新北環保局說，已要求非法業者回收水肥，但現場無法完全清理，只好加派清溝車清洗水溝，至於衍伸的相關費用，均要求業者負擔。圖／新北環保局提供
新莊中環路三段與中原路口經常傳出排泄物的惡臭味，新北環保局獲報後與新莊警分局等人連日進行埋伏，昨發現不肖業者把車停路邊，就把水肥偷排倒路邊水溝。圖／新北環保局提供
新莊中環路三段與中原路口經常傳出排泄物的惡臭味，新北環保局獲報後與新莊警分局等人連日進行埋伏，昨發現不肖業者把車停路邊，就把水肥偷排倒路邊水溝。圖／新北環保局提供
新莊中環路三段與中原路口經常傳出排泄物的惡臭味，新北環保局獲報後與新莊警分局等人連日進行埋伏，昨發現不肖業者把車停路邊，就把水肥偷排倒路邊水溝。圖／新北環保局提供
新莊中環路三段與中原路口經常傳出排泄物的惡臭味，新北環保局獲報後與新莊警分局等人連日進行埋伏，昨發現不肖業者把車停路邊，就把水肥偷排倒路邊水溝。圖／新北環保局提供

廢棄物 行政院

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