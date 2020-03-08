大叔金錢豹喝掛酒駕上路 國道自撞害友噴飛慘死吃牢飯

嘉義市李姓男子在去年3月間與顏姓友人一起到台中市知名酒店金錢豹消費，李、顏二人喝得爛醉，雙方要取車離開時，酒店負責泊車的員工見二人狀況，詢問李是否需要代駕，但李聽到員工提出的代駕費用要好幾千元，直說「我沒事，可自己開」，隨後載著坐後座的顏上國道一道，未料行經國一182公里處，李就不勝酒力自撞護欄，兩人都噴飛車外，顏當場死亡，李重傷撿回一命，李事後否認肇事辯稱「醉到不知誰開車」，台中地院根據證人證詞與其他跡證，認定李公共危險致死罪犯行明確，判刑4年10月。

全案在台中地院審理時，李姓男子否認涉嫌公共危險致人於死罪，辯稱他跟顏都喝醉酒，「醉到不知道是誰開車的」，另外李聘請的辯護律師也替李抗辯，根據警方提供的監視器畫面，以及相關跡證，都無法證明李是肇事者，且肇事車輛經撞擊後，已支離破碎，雖經翻正，但李所穿的白色球鞋又如何能平整地擺放在駕駛座上，令人懷疑遭人事後動手腳。

台中地院通知當時替李泊車的酒店陳姓員工出庭作證，陳清楚描述，李、顏二人分別體格、身上所穿的衣物顏色，以及他將李車開出後，李坐在右前座、顏坐在右後座，李比較清醒，顏則坐在後座睡著，當時陳還坐在駕駛座時，詢問李是否需代駕，幫忙將二人載回嘉義，但李聽到代駕價格後，就直說「我意識很清楚，我自己開就好」，因此陳就讓李開車上路。

台中地院認定，李酒精濃度達每公升1.305毫克，且根據警方蒐集的證據、台中地檢署的驗屍報告、證人證詞等事證，認定李涉嫌公共危險致死罪的犯行明確，且李過去就有酒駕肇事遭判刑的紀錄，屬於累犯，依法加重其刑，全案判4年10月，可上訴。

判決書指出，李姓男子在去年3月17日開車從嘉義載顏姓友人前往台中市金錢豹喝酒，兩人在酒店內喝威士忌後，李仍執意開車載顏返回嘉義，並向欲代駕的陳姓酒店員工堅稱「意識清楚」，李開上國道一號南下，行經182公里處時，不勝酒力，自撞路旁護欄，李、顏二人拋飛車外，顏顱骨變形，當場死亡，李肋骨骨折重傷送醫，急救後撿回一命，但經醫院抽血，李的酒精濃度超標，全案經警方調查後，依公共危險罪送辦。