嘉義監獄避群聚感染 增量體溫與消毒次數
新冠肺炎疫情嚴峻，收容大批受刑人及被告的矯正機關，是不可忽視的防疫重點；嘉義監獄過往為預防流行傳染疾病，進出行政大樓需量體溫與環境消毒已開始實施，目前防疫再升級，除增加每日為受刑人量體溫及環境消毒次數外，農曆年起，接見服務中心前來會客的親友也需量體溫，至今未出現會客民眾有發燒情形。
嘉義監獄表示，獄內受刑人多為刑期3年以上，新收的案量較少，受刑人多為「長住」，經調查近期皆無出國史，若為新收受刑人也需在新收區隔離14日。
嘉義監獄目前設有5間隔離病房，防疫期間曾有幾位受刑人出現發燒症狀，獄方立即協助就醫，並將送往隔離病舍，經診斷多為感冒或身上有傷口發炎等影響因而發燒，並非受新冠肺炎影響。
受刑人的房舍，小間約容納3人，大間至多容納12人，嘉義監獄表示，每日皆會提供稀釋消毒水，供受刑人在房舍內噴灑，每日至少1次進行全面消毒。
受刑人工作的場舍，每日至少3次以上全面消毒，行政大樓及家屬候見室區域，每日至少2次以上全面消毒，另備有酒精消毒棉球提供每一梯次接見受刑人及家屬用來消毒話筒。
受刑人與親友面會時，民眾需配戴口罩、經量體溫、手部消毒，詢問近期的出國史才可入內，若無口罩，獄方也備有紙口罩，方便民眾使用；為保障接見服務中心內的家屬與工作人員，民眾若出現發燒症狀則無法進入，獄方將另外安排受刑人申請電話取代接見。
為緩解口罩荒，嘉義監獄目前也讓受刑人在作業工廠生產線量產口罩套，每天產量達千個，本周優先供應嘉南區監所使用，下周起對外販售，每個售價35元，民眾購買可洽嘉義監獄作業科或上網查看相關資訊，歡迎民眾、機關、團體電話洽詢。
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