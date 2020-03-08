快訊

明深夜變天！鋒面接力襲台有雨 周三最冷玉山恐降雪

一場疫情…美國這項醫療科技爆紅 台灣其實早就有

嘉義監獄避群聚感染 增量體溫與消毒次數

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
嘉義監獄生產的口罩套，1個35元，針線工法牢固，款式樸實，需搭配外科用醫療口罩使用，經常清洗替換，可以延長口罩壽命。記者黃晴雯／攝影
嘉義監獄生產的口罩套，1個35元，針線工法牢固，款式樸實，需搭配外科用醫療口罩使用，經常清洗替換，可以延長口罩壽命。記者黃晴雯／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，收容大批受刑人及被告的矯正機關，是不可忽視的防疫重點；嘉義監獄過往為預防流行傳染疾病，進出行政大樓需量體溫與環境消毒已開始實施，目前防疫再升級，除增加每日為受刑人量體溫及環境消毒次數外，農曆年起，接見服務中心前來會客的親友也需量體溫，至今未出現會客民眾有發燒情形。

嘉義監獄表示，獄內受刑人多為刑期3年以上，新收的案量較少，受刑人多為「長住」，經調查近期皆無出國史，若為新收受刑人也需在新收區隔離14日。

嘉義監獄目前設有5間隔離病房，防疫期間曾有幾位受刑人出現發燒症狀，獄方立即協助就醫，並將送往隔離病舍，經診斷多為感冒或身上有傷口發炎等影響因而發燒，並非受新冠肺炎影響。

受刑人的房舍，小間約容納3人，大間至多容納12人，嘉義監獄表示，每日皆會提供稀釋消毒水，供受刑人在房舍內噴灑，每日至少1次進行全面消毒。

受刑人工作的場舍，每日至少3次以上全面消毒，行政大樓及家屬候見室區域，每日至少2次以上全面消毒，另備有酒精消毒棉球提供每一梯次接見受刑人及家屬用來消毒話筒。

受刑人與親友面會時，民眾需配戴口罩、經量體溫、手部消毒，詢問近期的出國史才可入內，若無口罩，獄方也備有紙口罩，方便民眾使用；為保障接見服務中心內的家屬與工作人員，民眾若出現發燒症狀則無法進入，獄方將另外安排受刑人申請電話取代接見。

為緩解口罩荒，嘉義監獄目前也讓受刑人在作業工廠生產線量產口罩套，每天產量達千個，本周優先供應嘉南區監所使用，下周起對外販售，每個售價35元，民眾購買可洽嘉義監獄作業科或上網查看相關資訊，歡迎民眾、機關、團體電話洽詢。

嘉義監獄行政大樓入口處，洽公民眾需戴口罩才可入內，另外也需配合量體溫及手部清潔。記者黃晴雯／攝影
嘉義監獄行政大樓入口處，洽公民眾需戴口罩才可入內，另外也需配合量體溫及手部清潔。記者黃晴雯／攝影
嘉義監獄表示，民眾入接見室前，需配戴口罩，量體溫、手部消毒，獄方也會詢問近期的出國史，若無口罩，獄方另備有紙口罩，供民眾使用。記者黃晴雯／攝影
嘉義監獄表示，民眾入接見室前，需配戴口罩，量體溫、手部消毒，獄方也會詢問近期的出國史，若無口罩，獄方另備有紙口罩，供民眾使用。記者黃晴雯／攝影
嘉義監獄指出，現階段開放1位受刑人能有3名親友入內接見，12歲以下兒童則未有人數限制。記者黃晴雯／攝影
嘉義監獄指出，現階段開放1位受刑人能有3名親友入內接見，12歲以下兒童則未有人數限制。記者黃晴雯／攝影
嘉義監獄行政大樓入口處，洽公民眾需戴口罩才可入內，另外也需配合量體溫及手部清潔。記者黃晴雯／攝影
嘉義監獄行政大樓入口處，洽公民眾需戴口罩才可入內，另外也需配合量體溫及手部清潔。記者黃晴雯／攝影

受刑人 嘉義 監獄

延伸閱讀

百貨推陳出新出奇招 透明隔板加美食外送

明道中學成長營近6千學生分班研討 防疫嚴密教育局認可

中市iBike每月約200萬人次騎乘 業者每天全面消毒

防疫閱讀不打烊 苗栗市圖書館借書送口罩套

相關新聞

影／新冠肺炎全力防疫 卻有旅客企圖夾帶18顆禽鳥蛋闖關

正當全國上下全力防範新冠肺炎疫情入侵之際，卻有旅客企圖夾帶禽鳥蛋闖關。關務署台北關7日晚間在本國籍鍾姓旅客隨身行李中，查...

潤寅詐貸主嫌王音之下機回應 「感謝上帝的安排讓我回到台灣」

潤寅集團負責人楊文虎與王音之夫婦，涉嫌向9家金融機構詐貸386億元後潛逃美國，經調查局與美國移民及海關執法局（ICE）合...

潤寅董娘押解返台 LINE曖昧對話曝光

潤寅集團負責人楊文虎與妻子王音之涉嫌向王道等9家銀行詐貸386億元，楊、王2人案發後潛逃美國遭通緝，調查局今年1月與美國...

通緝犯從陸返台未先隔離 看守所憂染疫

新冠肺炎疫情趨緊，近來又有不少從大陸返台通緝犯投案，監所會不會成為防疫破口引發關注，矯正署已通令各地對新收容人要先查旅遊史與接觸史，各監所紛紛設立專區，讓有疑義者隔離觀察十四日。

嘉義監獄避群聚感染 增量體溫與消毒次數

新冠肺炎疫情嚴峻，收容大批受刑人及被告的矯正機關，是不可忽視的防疫重點；嘉義監獄過往為預防流行傳染疾病，進出行政大樓需量...

前房客病死 男子認買到凶宅求償法官判賣家免賠

基隆市張姓男子入住家新家，才從鄰居口中得知屋內曾有房客陳屍數日，屍體已腐爛發臭，怪賣家未告知是「凶宅」，要求賠償折價50...

防疫新利器 大甲警分局獲贈取締酒駕護目鏡

台中市大甲警分局獲贈護目鏡，大甲警友辦事處送出護目鏡，讓員警取締酒嗎時可配戴，避免受到被酒測者的口沫噴濺，成為警方取締酒...

支道不讓幹道撞斷騎士腿 無業男涉過失傷害判刑3月

台中市游姓男子在去年2月初，騎車行經西屯區福上巷及另條無名路時，當時游騎的無名路屬於支道，未禮讓另名騎在福上巷（幹道）的...

父親請求扶養費遭子女拒絕 法官以他提供租屋處裁准

66歲黃姓男子以自己罹患心臟病，無法工作沒收入，向3名子女請求給付扶養費，黃子女以父親在他們小時候，因工作不穩定入不敷出...

防疫大作戰…院檢遠距訊問 隔離期滿再開庭

因應新冠肺炎疫情間有關通緝犯押解移送可能遇到的問題，司法院與法務部決議，法官、檢察官得以遠距訊問方式訊問有感染風險被告，對於疑似感染者，應請司法警察先送至隔離或檢疫處所，待隔離或檢疫期滿後，再傳喚到庭。

防疫大作戰…監所接見室聽筒 每批講完就消毒

為降低監獄內出現疫情危機，全國監所目前全面暫停人多活動，包括宗教教誨、團體輔導、球類競賽、懇親會等都停止舉辦，收容人與家屬會面也盡量改採視訊，對來訪家屬、賓客都嚴格管控，嚴防病毒進入矯正機關。

空官休學怨霸凌 同學判賠5萬

高雄空軍官校三年前爆出公款失竊疑案，吳姓官校生偶然間聽聞，楊姓同期同學暗指他偷公款，還罵他「爛得就像坨屎」。他在同儕言語霸凌壓力下決定休學，但不甘心飛行夢碎，向楊求償近兩百萬元，橋頭地院判楊應賠償五萬元，可上訴。

熱門新聞

工安意外！台電高壓電塔工人10樓高墜落3人亡

交通聯防！北宜公路區間測速延伸到宜蘭 明年全線實施

高雄覆鼎金斷頭嬰屍案 查獲葬儀社業者棄置

不滿廠房一二期都被徵收 運璿科技抬棺到台積電抗議

影／兒子挨揍母控警察像黑道 桃園分局公布秘錄器打臉

台南建築工地意外 工人高處跌落後腦穿刺傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。