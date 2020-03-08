快訊

明深夜變天！鋒面接力襲台有雨 周三最冷玉山恐降雪

一場疫情…美國這項醫療科技爆紅 台灣其實早就有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前房客病死 男子認買到凶宅求償法官判賣家免賠

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
張男入住新家，從鄰居口中才知屋內曾有房客陳屍數日，要求賣家賠償折價50萬元。基隆地院審結，指死者死因為肝衰竭、肝硬化，屬自然死亡，判賣家免賠。記者邱瑞杰／攝影
張男入住新家，從鄰居口中才知屋內曾有房客陳屍數日，要求賣家賠償折價50萬元。基隆地院審結，指死者死因為肝衰竭、肝硬化，屬自然死亡，判賣家免賠。記者邱瑞杰／攝影

基隆市張姓男子入住家新家，才從鄰居口中得知屋內曾有房客陳屍數日，屍體已腐爛發臭，怪賣家未告知是「凶宅」，要求賠償折價50萬元。基隆地院審結，法官指交易慣例稱凶宅為曾發生非自然死亡情形，死者雖在屋內陳屍數日，但死因為肝衰竭、肝硬化，屬自然死亡，判賣家免賠。全案可上訴。

張男提告指出，賣家李男明知名下房屋2011年10月29日曾有房客陳屍屋內數日，屍體已腐爛發臭，李事後還曾在屋內為死者舉辦超度法事。

張說，去年向李買屋，簽約前曾請仲介確認房屋內是否曾有人因不明原因死亡，簽約時他太太也有問李是否為凶宅。李答覆不是凶宅，但在簽約後，竟從隔壁鄰居口中得知屋內曾有人死亡的往事。凶宅行情僅約市價六、七成，請求李賠償50萬元。

李男答辯，2015年向前屋主買屋時，前屋主有告知房內曾有房客因肝硬化死亡，陳屍多日，屍體腐爛，並提供基隆地檢署相驗屍體證明書。他認為房屋並非凶宅，也僅在房內設置佛堂，未為往生者做法事。

買屋後到去年委託仲介賣屋為止，房屋未曾發生任何事。因時隔多年，委託仲介時未想起此事，所以沒告知仲介。在與張男簽約時，張姓夫妻都未向他詢問相關事情。簽約後仲介問起，他有向仲介說明，並提供相驗證明書給張男。

法官指出，內政部在「不動產說明書應記載及不得記載事項」明定，不動產說明書關於成屋應記載持有期間是否曾發生凶殺、自殺、一氧化碳中毒或其他非自然死亡情形，等同對交易慣例俗稱凶宅做出定義。凶宅價值較一般房屋低，非因物理機能減損，而是買受者忌諱，認非吉兆心理因素造成。

法官認為，張男以買到的房屋曾有房客陳屍數日，屍體已腐爛發臭，主張為凶宅，但檢方相驗證明書記載死因為肝衰竭、肝硬化，可認為自然死亡，非內政部定義的凶宅。張主張賣家應負瑕疵擔保責任，請求賠償給付依法無據，應予駁回。

凶宅 屍體 房客

延伸閱讀

影／海豚屍體漂流台中港岸外 海巡救生艇拖上岸

印度籍男子陳屍中研院內 院方證實是院內博後研究員

印度籍男子陳屍中央研究院內 警調查死因

虎尾溪發現的白骨不只1頭顱 而是整具屍體

相關新聞

影／新冠肺炎全力防疫 卻有旅客企圖夾帶18顆禽鳥蛋闖關

正當全國上下全力防範新冠肺炎疫情入侵之際，卻有旅客企圖夾帶禽鳥蛋闖關。關務署台北關7日晚間在本國籍鍾姓旅客隨身行李中，查...

潤寅詐貸主嫌王音之下機回應 「感謝上帝的安排讓我回到台灣」

潤寅集團負責人楊文虎與王音之夫婦，涉嫌向9家金融機構詐貸386億元後潛逃美國，經調查局與美國移民及海關執法局（ICE）合...

潤寅董娘押解返台 LINE曖昧對話曝光

潤寅集團負責人楊文虎與妻子王音之涉嫌向王道等9家銀行詐貸386億元，楊、王2人案發後潛逃美國遭通緝，調查局今年1月與美國...

通緝犯從陸返台未先隔離 看守所憂染疫

新冠肺炎疫情趨緊，近來又有不少從大陸返台通緝犯投案，監所會不會成為防疫破口引發關注，矯正署已通令各地對新收容人要先查旅遊史與接觸史，各監所紛紛設立專區，讓有疑義者隔離觀察十四日。

嘉義監獄避群聚感染 增量體溫與消毒次數

新冠肺炎疫情嚴峻，收容大批受刑人及被告的矯正機關，是不可忽視的防疫重點；嘉義監獄過往為預防流行傳染疾病，進出行政大樓需量...

前房客病死 男子認買到凶宅求償法官判賣家免賠

基隆市張姓男子入住家新家，才從鄰居口中得知屋內曾有房客陳屍數日，屍體已腐爛發臭，怪賣家未告知是「凶宅」，要求賠償折價50...

防疫新利器 大甲警分局獲贈取締酒駕護目鏡

台中市大甲警分局獲贈護目鏡，大甲警友辦事處送出護目鏡，讓員警取締酒嗎時可配戴，避免受到被酒測者的口沫噴濺，成為警方取締酒...

支道不讓幹道撞斷騎士腿 無業男涉過失傷害判刑3月

台中市游姓男子在去年2月初，騎車行經西屯區福上巷及另條無名路時，當時游騎的無名路屬於支道，未禮讓另名騎在福上巷（幹道）的...

父親請求扶養費遭子女拒絕 法官以他提供租屋處裁准

66歲黃姓男子以自己罹患心臟病，無法工作沒收入，向3名子女請求給付扶養費，黃子女以父親在他們小時候，因工作不穩定入不敷出...

防疫大作戰…院檢遠距訊問 隔離期滿再開庭

因應新冠肺炎疫情間有關通緝犯押解移送可能遇到的問題，司法院與法務部決議，法官、檢察官得以遠距訊問方式訊問有感染風險被告，對於疑似感染者，應請司法警察先送至隔離或檢疫處所，待隔離或檢疫期滿後，再傳喚到庭。

防疫大作戰…監所接見室聽筒 每批講完就消毒

為降低監獄內出現疫情危機，全國監所目前全面暫停人多活動，包括宗教教誨、團體輔導、球類競賽、懇親會等都停止舉辦，收容人與家屬會面也盡量改採視訊，對來訪家屬、賓客都嚴格管控，嚴防病毒進入矯正機關。

空官休學怨霸凌 同學判賠5萬

高雄空軍官校三年前爆出公款失竊疑案，吳姓官校生偶然間聽聞，楊姓同期同學暗指他偷公款，還罵他「爛得就像坨屎」。他在同儕言語霸凌壓力下決定休學，但不甘心飛行夢碎，向楊求償近兩百萬元，橋頭地院判楊應賠償五萬元，可上訴。

熱門新聞

工安意外！台電高壓電塔工人10樓高墜落3人亡

交通聯防！北宜公路區間測速延伸到宜蘭 明年全線實施

高雄覆鼎金斷頭嬰屍案 查獲葬儀社業者棄置

不滿廠房一二期都被徵收 運璿科技抬棺到台積電抗議

影／兒子挨揍母控警察像黑道 桃園分局公布秘錄器打臉

台南建築工地意外 工人高處跌落後腦穿刺傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。