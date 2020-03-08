前房客病死 男子認買到凶宅求償法官判賣家免賠

基隆市張姓男子入住家新家，才從鄰居口中得知屋內曾有房客陳屍數日，屍體已腐爛發臭，怪賣家未告知是「凶宅」，要求賠償折價50萬元。基隆地院審結，法官指交易慣例稱凶宅為曾發生非自然死亡情形，死者雖在屋內陳屍數日，但死因為肝衰竭、肝硬化，屬自然死亡，判賣家免賠。全案可上訴。

張男提告指出，賣家李男明知名下房屋2011年10月29日曾有房客陳屍屋內數日，屍體已腐爛發臭，李事後還曾在屋內為死者舉辦超度法事。

張說，去年向李買屋，簽約前曾請仲介確認房屋內是否曾有人因不明原因死亡，簽約時他太太也有問李是否為凶宅。李答覆不是凶宅，但在簽約後，竟從隔壁鄰居口中得知屋內曾有人死亡的往事。凶宅行情僅約市價六、七成，請求李賠償50萬元。

李男答辯，2015年向前屋主買屋時，前屋主有告知房內曾有房客因肝硬化死亡，陳屍多日，屍體腐爛，並提供基隆地檢署相驗屍體證明書。他認為房屋並非凶宅，也僅在房內設置佛堂，未為往生者做法事。

買屋後到去年委託仲介賣屋為止，房屋未曾發生任何事。因時隔多年，委託仲介時未想起此事，所以沒告知仲介。在與張男簽約時，張姓夫妻都未向他詢問相關事情。簽約後仲介問起，他有向仲介說明，並提供相驗證明書給張男。

法官指出，內政部在「不動產說明書應記載及不得記載事項」明定，不動產說明書關於成屋應記載持有期間是否曾發生凶殺、自殺、一氧化碳中毒或其他非自然死亡情形，等同對交易慣例俗稱凶宅做出定義。凶宅價值較一般房屋低，非因物理機能減損，而是買受者忌諱，認非吉兆心理因素造成。

法官認為，張男以買到的房屋曾有房客陳屍數日，屍體已腐爛發臭，主張為凶宅，但檢方相驗證明書記載死因為肝衰竭、肝硬化，可認為自然死亡，非內政部定義的凶宅。張主張賣家應負瑕疵擔保責任，請求賠償給付依法無據，應予駁回。