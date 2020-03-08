影／新冠肺炎全力防疫 卻有旅客企圖夾帶18顆禽鳥蛋闖關

正當全國上下全力防範新冠肺炎疫情入侵之際，卻有旅客企圖夾帶禽鳥蛋闖關。關務署台北關7日晚間在本國籍鍾姓旅客隨身行李中，查獲夾藏18顆已受精的禽鳥蛋，調查後送交農委會動植物防疫檢疫局新竹分局依動物傳染病防治法處罰。

新冠肺炎疫情嚴峻，國境線上各單位全力投入防疫工作，卻發現少數旅客心存僥倖夾帶違禁品闖關。關務署台北關表示，依據動物傳染病防治條例第41條規定，擅自輸入禁止輸入的檢疫物，可以處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金，呼籲旅客不要以身試法。

海關調查，本國籍的鍾姓旅客從泰國曼谷搭機返回桃園機場，7日晚間7時30分降落桃園機場，鍾姓旅客從第2航廈通關，通過海關檢查台前，沒有口頭及書面申報，直接由免申報的綠線台通過。