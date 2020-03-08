防疫新利器 大甲警分局獲贈取締酒駕護目鏡

台中市大甲警分局獲贈護目鏡，大甲警友辦事處送出護目鏡，讓員警取締酒嗎時可配戴，避免受到被酒測者的口沫噴濺，成為警方取締酒駕防疫新利器。

面對新冠肺炎疫情挑戰，第一線執勤的員警要面臨著不可知的對象和風險，大台中警察之友會大甲辦事處為體恤警察同仁防疫期間辛勞且不受防疫期間影響仍破獲多項案件及完成重要勤務，送獎勵金慰勞大甲分局員警於台灣燈會期間維護治安與交通的辛勞，另送300個護目鏡，為警察加油打氣也讓員警出勤的防疫措施再升級。

警政署授權各分局依轄區治、交安狀況，持續進行酒駕防制勤務，台中市警方勤務全面配合嚴格執行，以保護民眾安全，且為避免民眾及員警感之風險，已通知執勤員警注意事項：

1、 暫停使用酒精檢知器，避免民眾疑慮。

2、 執行勤務時，一律佩戴口罩、手套及護目鏡。就可疑人車予以攔停後，應保持一定距離，觀察過濾駕駛人有無酒容酒態者，指揮至攔檢區停車熄火，請駕駛人下車進行酒測。

3、 使用過之酒精濃度測試器予以適當消毒後，才提供下一位駕駛人使用。

4、 實施酒精濃度測試器後，員警應以酒精乾洗手液清潔，避免民眾吹氣時，飛濺口沫殘留在手部，造成事後接觸到眼口鼻傳染，以保護員警自身安全。