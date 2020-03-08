快訊

明深夜變天！鋒面接力襲台有雨 周三最冷玉山恐降雪

一場疫情…美國這項醫療科技爆紅 台灣其實早就有

防疫新利器 大甲警分局獲贈取締酒駕護目鏡

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中大甲警分局獲贈護目鏡，員警取締酒駕時可配戴，有防疫效果。圖／警方提供
台中大甲警分局獲贈護目鏡，員警取締酒駕時可配戴，有防疫效果。圖／警方提供

台中市大甲警分局獲贈護目鏡，大甲警友辦事處送出護目鏡，讓員警取締酒嗎時可配戴，避免受到被酒測者的口沫噴濺，成為警方取締酒駕防疫新利器。

面對新冠肺炎疫情挑戰，第一線執勤的員警要面臨著不可知的對象和風險，大台中警察之友會大甲辦事處為體恤警察同仁防疫期間辛勞且不受防疫期間影響仍破獲多項案件及完成重要勤務，送獎勵金慰勞大甲分局員警於台灣燈會期間維護治安與交通的辛勞，另送300個護目鏡，為警察加油打氣也讓員警出勤的防疫措施再升級。

警政署授權各分局依轄區治、交安狀況，持續進行酒駕防制勤務，台中市警方勤務全面配合嚴格執行，以保護民眾安全，且為避免民眾及員警感之風險，已通知執勤員警注意事項：

1、 暫停使用酒精檢知器，避免民眾疑慮。

2、 執行勤務時，一律佩戴口罩、手套及護目鏡。就可疑人車予以攔停後，應保持一定距離，觀察過濾駕駛人有無酒容酒態者，指揮至攔檢區停車熄火，請駕駛人下車進行酒測。

3、 使用過之酒精濃度測試器予以適當消毒後，才提供下一位駕駛人使用。

4、 實施酒精濃度測試器後，員警應以酒精乾洗手液清潔，避免民眾吹氣時，飛濺口沫殘留在手部，造成事後接觸到眼口鼻傳染，以保護員警自身安全。

5、 使用後之吹嘴，用塑膠袋妥善包覆後卸除。

台中大甲警分局獲贈護目鏡，員警取締酒駕時可配戴，有防疫效果。圖／警方提供
台中大甲警分局獲贈護目鏡，員警取締酒駕時可配戴，有防疫效果。圖／警方提供

酒精 警察

延伸閱讀

防疫閱讀不打烊 苗栗市圖書館借書送口罩套

各縣市防疫包放大絕！口罩不稀奇 送這個也是醉了...

台中護理之家防疫加嚴 有的訪視時間比探監短

江當選主席 綠：盼國民黨共同挺政府防疫

相關新聞

影／新冠肺炎全力防疫 卻有旅客企圖夾帶18顆禽鳥蛋闖關

正當全國上下全力防範新冠肺炎疫情入侵之際，卻有旅客企圖夾帶禽鳥蛋闖關。關務署台北關7日晚間在本國籍鍾姓旅客隨身行李中，查...

潤寅詐貸主嫌王音之下機回應 「感謝上帝的安排讓我回到台灣」

潤寅集團負責人楊文虎與王音之夫婦，涉嫌向9家金融機構詐貸386億元後潛逃美國，經調查局與美國移民及海關執法局（ICE）合...

潤寅董娘押解返台 LINE曖昧對話曝光

潤寅集團負責人楊文虎與妻子王音之涉嫌向王道等9家銀行詐貸386億元，楊、王2人案發後潛逃美國遭通緝，調查局今年1月與美國...

通緝犯從陸返台未先隔離 看守所憂染疫

新冠肺炎疫情趨緊，近來又有不少從大陸返台通緝犯投案，監所會不會成為防疫破口引發關注，矯正署已通令各地對新收容人要先查旅遊史與接觸史，各監所紛紛設立專區，讓有疑義者隔離觀察十四日。

嘉義監獄避群聚感染 增量體溫與消毒次數

新冠肺炎疫情嚴峻，收容大批受刑人及被告的矯正機關，是不可忽視的防疫重點；嘉義監獄過往為預防流行傳染疾病，進出行政大樓需量...

前房客病死 男子認買到凶宅求償法官判賣家免賠

基隆市張姓男子入住家新家，才從鄰居口中得知屋內曾有房客陳屍數日，屍體已腐爛發臭，怪賣家未告知是「凶宅」，要求賠償折價50...

防疫新利器 大甲警分局獲贈取締酒駕護目鏡

台中市大甲警分局獲贈護目鏡，大甲警友辦事處送出護目鏡，讓員警取締酒嗎時可配戴，避免受到被酒測者的口沫噴濺，成為警方取締酒...

支道不讓幹道撞斷騎士腿 無業男涉過失傷害判刑3月

台中市游姓男子在去年2月初，騎車行經西屯區福上巷及另條無名路時，當時游騎的無名路屬於支道，未禮讓另名騎在福上巷（幹道）的...

父親請求扶養費遭子女拒絕 法官以他提供租屋處裁准

66歲黃姓男子以自己罹患心臟病，無法工作沒收入，向3名子女請求給付扶養費，黃子女以父親在他們小時候，因工作不穩定入不敷出...

防疫大作戰…院檢遠距訊問 隔離期滿再開庭

因應新冠肺炎疫情間有關通緝犯押解移送可能遇到的問題，司法院與法務部決議，法官、檢察官得以遠距訊問方式訊問有感染風險被告，對於疑似感染者，應請司法警察先送至隔離或檢疫處所，待隔離或檢疫期滿後，再傳喚到庭。

防疫大作戰…監所接見室聽筒 每批講完就消毒

為降低監獄內出現疫情危機，全國監所目前全面暫停人多活動，包括宗教教誨、團體輔導、球類競賽、懇親會等都停止舉辦，收容人與家屬會面也盡量改採視訊，對來訪家屬、賓客都嚴格管控，嚴防病毒進入矯正機關。

空官休學怨霸凌 同學判賠5萬

高雄空軍官校三年前爆出公款失竊疑案，吳姓官校生偶然間聽聞，楊姓同期同學暗指他偷公款，還罵他「爛得就像坨屎」。他在同儕言語霸凌壓力下決定休學，但不甘心飛行夢碎，向楊求償近兩百萬元，橋頭地院判楊應賠償五萬元，可上訴。

熱門新聞

工安意外！台電高壓電塔工人10樓高墜落3人亡

交通聯防！北宜公路區間測速延伸到宜蘭 明年全線實施

高雄覆鼎金斷頭嬰屍案 查獲葬儀社業者棄置

不滿廠房一二期都被徵收 運璿科技抬棺到台積電抗議

影／兒子挨揍母控警察像黑道 桃園分局公布秘錄器打臉

台南建築工地意外 工人高處跌落後腦穿刺傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。