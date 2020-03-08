支道不讓幹道撞斷騎士腿 無業男涉過失傷害判刑3月

台中市游姓男子在去年2月初，騎車行經西屯區福上巷及另條無名路時，當時游騎的無名路屬於支道，未禮讓另名騎在福上巷（幹道）的黃姓騎士，雙方發生碰撞後，黃女倒地右腿粉碎性骨折，警方獲報到場酒測，游無酒精濃度，並承認涉案，未料案件審理時，游改口「沒有碰撞，她自己倒地受傷」，台中地院將全案送鑑定後，確定是游騎車未禮才釀禍，依過失傷害，判刑3月，得易科。

判決書指出，游姓男子在去年2月4日上午10時許，騎車沿西屯區福上巷附近的無名路由北往南方向行駛，行經福上巷時，游未注意行至無號誌交岔路口，支線道左轉彎車應暫停讓幹線道直行車先行，貿然左轉彎，當時黃姓女子騎車沿福上巷由東往西方向直行，黃女與游在路口發生碰撞，黃女倒地造成右側脛腓骨粉碎性骨折，游在肇事後，向警承認涉案。

未料案件審理時，游改口，車禍是黃女機車的右後側車扶手倒在他的前輪上，黃女已經超過他的機車，因此沒有碰撞，沒有撞擊點，沒有撞人，「是她自己倒在我的車上」。

台中地院審理後，將全案送交台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，確認游騎車行經無號誌交岔路口，支線道左轉彎車未暫停讓幹線道直行車先行，為肇事主因。

另外台中地院審酌，游在案發第一時間已向處理警員承認涉案，堪認游在警詢時，所供承兩車有發生碰撞等語，才與實情相符，他在偵查中及法院審理時才表示未發生碰撞、黃女自摔的說法，是事後卸責之詞，不足採信。全案依過失傷害罪，判刑3月，得易科罰金9萬元，全案可上訴。