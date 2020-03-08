潤寅詐貸主嫌王音之下機回應 「感謝上帝的安排讓我回到台灣」

潤寅集團負責人楊文虎與王音之夫婦，涉嫌向9家金融機構詐貸386億元後潛逃美國，經調查局與美國移民及海關執法局（ICE）合作，在美國逮捕2人到案，楊文虎於1月21日押解回台歸案，王音之則於8日清晨搭乘中華航空公司班機押抵桃園機場，調查局幹員接手解送台北地檢署歸案。

王音之下機後媒體記者詢問她有什麼話要說？王音之回答：「感謝上帝的安排讓我回到台灣！」記者接著詢問她是否會想念小孩？王音之間隔幾秒後回答：「你說呢！」

王音之因為持用入境的美國簽證與丈夫不同，她持B2觀光簽證入境美國，在美國洛杉磯落網後，聲請於1月23日出席移民聽證會，移民法庭裁定仍需遣返，才由美國移民及海關執法局（ICE）2名押解官押解返台。

班機8日清晨降落桃園機場後，調查局幹員在空橋門口接押，當場宣讀王音之的權利並上銬，由2名女調查官押解通關入境，經過簡單的人別訊問程序，直接驅車解送台北地檢署歸案。

調查局表示，這件詐貸潛逃出境案為台北司法合作最佳案例，由美國國土安全調查署（HSI）駐港辦公室與調查局國際事務處共同合作，透過情資分享，成功掌握楊文虎夫妻在美國的動向，去年12月12日在洛杉磯由ICE成功執行逮捕任務。

調查局指出，台美雙方於1月21日先將楊文虎遣返台灣，解送臺北地檢署，經法院裁定收押禁見。