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潤寅詐貸主嫌王音之下機回應 「感謝上帝的安排讓我回到台灣」

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
潤寅詐貸案主嫌之一的王音之（右二）由美國方面派員押解，8日清晨搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場，隨即由承辦的調查局接手並移送台北地檢署歸案。記者陳嘉寧／攝影
潤寅詐貸案主嫌之一的王音之（右二）由美國方面派員押解，8日清晨搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場，隨即由承辦的調查局接手並移送台北地檢署歸案。記者陳嘉寧／攝影

潤寅集團負責人楊文虎與王音之夫婦，涉嫌向9家金融機構詐貸386億元後潛逃美國，經調查局與美國移民及海關執法局（ICE）合作，在美國逮捕2人到案，楊文虎於1月21日押解回台歸案，王音之則於8日清晨搭乘中華航空公司班機押抵桃園機場，調查局幹員接手解送台北地檢署歸案。

王音之下機後媒體記者詢問她有什麼話要說？王音之回答：「感謝上帝的安排讓我回到台灣！」記者接著詢問她是否會想念小孩？王音之間隔幾秒後回答：「你說呢！」

王音之因為持用入境的美國簽證與丈夫不同，她持B2觀光簽證入境美國，在美國洛杉磯落網後，聲請於1月23日出席移民聽證會，移民法庭裁定仍需遣返，才由美國移民及海關執法局（ICE）2名押解官押解返台。

班機8日清晨降落桃園機場後，調查局幹員在空橋門口接押，當場宣讀王音之的權利並上銬，由2名女調查官押解通關入境，經過簡單的人別訊問程序，直接驅車解送台北地檢署歸案。

調查局表示，這件詐貸潛逃出境案為台北司法合作最佳案例，由美國國土安全調查署（HSI）駐港辦公室與調查局國際事務處共同合作，透過情資分享，成功掌握楊文虎夫妻在美國的動向，去年12月12日在洛杉磯由ICE成功執行逮捕任務。

調查局指出，台美雙方於1月21日先將楊文虎遣返台灣，解送臺北地檢署，經法院裁定收押禁見。

調查局表示，楊文虎及王音之夫婦為貿易商潤寅集團負責人，從民國100年1月至108年5月，夫婦2人長期偽造不實應收帳款等資料，向星展銀行等9家金融機構詐貸新臺幣386億餘元，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法。全案由調查局北部地區機動工作站偵辦後移送台北地檢署，但楊文虎夫婦去年6月1日潛逃出境，台北地檢署8月21日發布通緝。

潤寅詐貸案主嫌之一的王音之（中）由美國方面派員押解，8日清晨搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場，隨即由承辦的調查局接手並移送台北地檢署歸案。記者陳嘉寧／攝影
潤寅詐貸案主嫌之一的王音之（中）由美國方面派員押解，8日清晨搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場，隨即由承辦的調查局接手並移送台北地檢署歸案。記者陳嘉寧／攝影
潤寅詐貸案主嫌之一的王音之（中）由美國方面派員押解，8日清晨搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場，隨即由承辦的調查局接手並移送台北地檢署歸案。記者陳嘉寧／攝影
潤寅詐貸案主嫌之一的王音之（中）由美國方面派員押解，8日清晨搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場，隨即由承辦的調查局接手並移送台北地檢署歸案。記者陳嘉寧／攝影

移民 桃園機場 詐貸

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