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潤寅董娘押解返台 LINE曖昧對話曝光

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
潤寅集團負責人王音之今晨自美國押解返台歸案。圖／調查局提供
潤寅集團負責人王音之今晨自美國押解返台歸案。圖／調查局提供

潤寅集團負責人楊文虎與妻子王音之涉嫌向王道等9家銀行詐貸386億元，楊、王2人案發後潛逃美國遭通緝，調查局今年1月與美國移民及海關執法局（ICE）聯手，先將楊押解返台歸案，今天清晨再度押解王回台，上午解送台北地檢署，不排除聲押。

調查局追查，王音之雖已花甲之年（61歲），但穿著打扮卻相當火辣，每逢三節都會穿迷你裙拜會上市櫃公司高階主管，除了贈送厚禮外，曾用LINE傳送訊息給1名劉姓主管，內容為「親愛的，午安，我們和王道銀行在2點45分到，請您一定要盡全力。」

由於王音之撒嬌功力一流，多名高階主管就只因「親愛的」這句話而「暈船」，答應配合假照會，劉姓主管就曾用電郵回覆王道銀行表示：「確認，OK」，讓王道銀行蒙受損失。

由於美國加州也有新冠肺炎確診病例，檢察官陳映蓁今天除將詢問王音之的接觸史，也會使用隔離設備的偵查庭偵訊，同時要求王戴上口罩。

此外，國民黨代理秘書長曾銘宗遭爆料曾接受陳情，去年協調3家公股銀行讓潤寅貸款展延，導致楊文虎、王音之得以潛逃出境；檢調對此偵訊楊文虎，但楊文虎說，這部分都是老婆在弄，並不知情，王音之返台後，檢方將就此部分進行了解。

美國國土安全調查署（HSI）駐港辦公室與調查局合作，透過情資分享成功掌握楊文虎夫妻在美動向，去年12月在洛杉磯由ICE執行逮捕楊氏夫婦，今年1月先將楊遣返回台，法院裁定收押禁見。

調查局指出，王音之因持B2觀光簽證，1月23日出席移民聽證會，遭移民法庭裁定遣返。調查局駐美法務秘書協調ICE後，3月6日派2名押解官從洛杉磯遣返王回台。

楊文虎曾在羈押庭上自爆，原本計畫落跑非洲，但老婆王音之堅持要去美國，結果只待半年就被抓。

移民 洛杉磯 新冠肺炎

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