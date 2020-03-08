父親請求扶養費遭子女拒絕 法官以他提供租屋處裁准

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
黃姓男子請求扶養費遭三名子女拒絕，台南地院法官以他曾提供租屋處裁准子女須付給他扶養費。圖/本報資料照片
黃姓男子請求扶養費遭三名子女拒絕，台南地院法官以他曾提供租屋處裁准子女須付給他扶養費。圖/本報資料照片

66歲黃姓男子以自己罹患心臟病，無法工作沒收入，向3名子女請求給付扶養費，黃子女以父親在他們小時候，因工作不穩定入不敷出，都由母親照顧扶養至成年等理由拒絕；但法官經查，黃創業開工廠後，雖因賭博怠於工作，但至少提供子女居住處所，了解子女就學情況，並非不聞不問，裁定同意黃聲請，黃子女每人每月須付給父親3500元。

黃向台南地院提出聲請，他2014年間因膝關節疾患，置換人工關節，2018年初雖短暫就職，但同年5月因關節疼痛，無法繼續工作而離職。他還有心臟病，年事已高逾法定退休年齡，無法工作沒有收入，生活陷於困頓，向3名子女請求給付扶養費。

黃的三名子女則不同意父親請求，主張他們從小由母親單獨扶養，不願給付扶養費。黃子女說，父親因缺乏責任感、嗜賭、工作不穩定、入不敷出等原因，從小未照顧扶養他們，父母離婚後，都由母親照顧扶養至成年。

黃前妻證稱，第二個小孩出生的時候，房子是前夫租的，那時候租金都是前夫付的。至於伙食生活費等有時候前夫會給，有時候不會給；前夫會帶全家大小出遊、吃飯，但很少，偶爾會。

法官認為，黃自行創業開車床工廠，因賭博、負擔雙親扶養責任及怠於工作等因素，雖然對子女未盡扶養責任情節日益嚴重，但婚後有正當工作及收入，還承租房屋及負擔租金，也會提供生活費用，對於子女就讀學校亦有所悉，並無不聞不問，難認有未照顧或扶養子女情形，同意黃聲請扶養費請求。

賭博 心臟病

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