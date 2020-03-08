中科院工安意外吳建騏重傷 里長父親嘆已有心理準備

國家中山科學研究院大樹院區6日晚發生工安意外，重傷的吳建騏年紀最輕，他原在南科工作，一年多前轉職中科院大樹院區服務，工作地點就在住家路口，當里長的父親吳順治還是同單位的「前輩」，但這次他遭火吻，燒傷面積超逾八成，吳順治向親友透露，愛子狀況恐不樂觀，他已經心裡有數。

大樹區和山里長吳順治面對兒子傷重，外表雖保持鎮靜，血壓卻不斷飆高，一整夜無法闔眼的他，昨早又面對中科院長、區公所及諸多親友關切，只能吞了兩顆降血壓藥強打精神。吳家人獲知吳建騏燒傷面積超過8成，眼淚不自覺奔流，憂心全寫在臉上。

國家中山科學研究院大樹院區是研發國防武器的重要基地，除招募的員工外，外人無從了解一二。住大樹區的吳順治、吳建騏父子，是少數進這個「軍事祕密基地」服務的父子檔。

前晚中科院大樹院區驚傳工安意外，吳建騏重傷，從大樹院區退休的吳順治熟知廠區作業模式，知道火工製程發生意外在所難免，並未多做苛責，但內心已有準備。

他說，兒子轉職中科院後，他常耳提面命，要多注意安全，沒想到難逃意外。若有「萬一」，那就是為國犧牲了。