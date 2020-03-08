防疫大作戰…監所接見室聽筒 每批講完就消毒

為降低監獄內出現疫情危機，全國監所目前全面暫停人多活動，包括宗教教誨、團體輔導、球類競賽、懇親會等都停止舉辦，收容人與家屬會面也盡量改採視訊，對來訪家屬、賓客都嚴格管控，嚴防病毒進入矯正機關。

「監所人口密度高，我們比第一線檢警還擔心」，高雄第二監獄表示，每次接收新收容人，第一步先詢問接觸史及旅遊史，無論有沒有潛在風險，一律分流隔離觀察十四日，「盡力防堵」。

台南監獄在各主要聚集點增設乾洗手機供民眾與員工使用。 記者周宗禎／攝影

一般民眾在監所接觸最多的「接見室」，受刑人與家屬近距離接觸的聽筒，每一批講完都會以酒精擦拭，台南監獄每天平均消毒十二次，所有桌椅都以漂白水擦洗。

台南監獄副典獄長邱量一指出，南監收容人一千八百名、員工三百多人，目前防疫已盡可能比照醫療院所。監獄外的民眾要進入與受刑人親友會面前，除戴口罩，也要量額溫、雙手噴酒精，並詢問出國史，獄方在各主要出入口設置乾洗手機，最近也爭取到出入口安裝紅外線偵測儀，體溫異常都會立即警示。

台南監獄會客、洽公民眾進入前都必須先量額溫。 記者周宗禎／攝影

高雄二監表示，獄方第一線人員戴口罩、進出噴酒精已是「基本動作」，新接收收容人時，除基本詢問旅遊接觸史、及家屬健康狀況之外，進監所第一關就是量體溫、戴口罩，同時收健保卡「二次確認」旅遊史。

嘉義監獄行政大樓入口處，洽公民眾需戴口罩才可入內，另外也需配合量體溫及手部清潔。 記者黃晴雯／攝影

此外，監獄非必要活動如才藝班都暫停，中監為阻斷新冠肺炎入侵監獄，暫停各類大型節目舉辦，如志工團體至監表演，另外，大型懇親會、宗教課程等群眾聚集活動全暫停，避免染疫風險。

矯正人員指出，防疫期間外界團體申請參訪及大型會議、活動已全面取消，現在只能「如臨深淵、如履薄冰」。

根據統計，「疫情期間，接見人數確實有下降」，各監所也向收容人家屬宣導，可多利用視訊系統取代親自到監探視，減少接觸風險。