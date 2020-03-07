影／兒子挨揍母控警察像黑道 桃園分局公布秘錄器打臉
桃園鄧姓女子在臉書爆料公社PO文，指控桃園警分局無故毆打她兒子，投訴政風室未獲回應，還稱「警察是白道還黑道」，但因說詞片面，網友大多感到存疑；警方今公布秘錄器畫面，表示當時鄧女的劉姓兒子酒醉咆哮，還飆髒話和警方拉扯，才帶回保護管束，待其情緒平復就聯絡家人帶回。
鄧女PO文指出，她2個兒子上月29日去阿嬤家烤肉、喝酒，回來遇到一群人被誤認是仇家，警察到場後朝大兒子噴辣椒水、壓制，還說被員警賞巴掌好幾下，害他臉瘦鈍傷腫起來，後來她向桃園市警局政風室投訴卻遲未收到回覆。
鄧女還說，警方叫黑道出來講，質疑「警察是白道還是黑道？」並附上兒子的驗傷單，最後提到大兒子莫名其妙被警察打，警方還說要辦他社維法；由於鄧女僅單方面指控，網友也抱持懷疑態度，紛紛留言表示想知道前因後果與事發原委。
對此，桃園分局表示，當天凌晨2點多接獲寶山街有多名男子衝突，啟動快打部隊到場，劉姓男子（20歲）和他哥哥（21歲）表示和人起衝突被打，但劉酒後呈現泥醉，當場情緒失控咆哮，不顧員警勸阻還爆粗口、罵髒話，甚至和員警發生肢體拉扯。
警方說，為避免失控，對劉和他哥哥做保護管束，準備帶回派出所休息，另名在場鄧姓男子為了阻止，也和員警拉扯結果被噴辣椒水壓制，鄧經隔離控制情緒後恢復平静，警方即解除對其控制讓他離開，並將劉姓兄弟帶回所内保護管束，等到2人情緒平復後，就通知家屬帶回。
警方表示，有關鄧女向政風室投訴部分將依法調查辦理，但因鄧上網PO文所述和事實有所出入，公布秘錄器畫面還原現場，至於當天多名男子傳出肢體衝突部分，目前調閱監視器釐清雙方身分，朝社會秩序維護法調查中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言