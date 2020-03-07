影／兒子挨揍母控警察像黑道 桃園分局公布秘錄器打臉

桃園鄧姓女子在臉書爆料公社PO文，指控桃園警分局無故毆打她兒子，投訴政風室未獲回應，還稱「警察是白道還黑道」，但因說詞片面，網友大多感到存疑；警方今公布秘錄器畫面，表示當時鄧女的劉姓兒子酒醉咆哮，還飆髒話和警方拉扯，才帶回保護管束，待其情緒平復就聯絡家人帶回。

鄧女PO文指出，她2個兒子上月29日去阿嬤家烤肉、喝酒，回來遇到一群人被誤認是仇家，警察到場後朝大兒子噴辣椒水、壓制，還說被員警賞巴掌好幾下，害他臉瘦鈍傷腫起來，後來她向桃園市警局政風室投訴卻遲未收到回覆。

鄧女還說，警方叫黑道出來講，質疑「警察是白道還是黑道？」並附上兒子的驗傷單，最後提到大兒子莫名其妙被警察打，警方還說要辦他社維法；由於鄧女僅單方面指控，網友也抱持懷疑態度，紛紛留言表示想知道前因後果與事發原委。

對此，桃園分局表示，當天凌晨2點多接獲寶山街有多名男子衝突，啟動快打部隊到場，劉姓男子（20歲）和他哥哥（21歲）表示和人起衝突被打，但劉酒後呈現泥醉，當場情緒失控咆哮，不顧員警勸阻還爆粗口、罵髒話，甚至和員警發生肢體拉扯。

警方說，為避免失控，對劉和他哥哥做保護管束，準備帶回派出所休息，另名在場鄧姓男子為了阻止，也和員警拉扯結果被噴辣椒水壓制，鄧經隔離控制情緒後恢復平静，警方即解除對其控制讓他離開，並將劉姓兄弟帶回所内保護管束，等到2人情緒平復後，就通知家屬帶回。