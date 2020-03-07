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霸凌害飛行夢碎...前官校生休學告同期 法院判賠5萬

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
空軍官校楊姓官校生暗指吳姓同學偷公款，還罵他「爛得就像坨屎」，橋頭地院判賠5萬元，可上訴。
空軍官校楊姓官校生暗指吳姓同學偷公款，還罵他「爛得就像坨屎」，橋頭地院判賠5萬元，可上訴。

空軍官校101期班三年前曾爆出公款失竊風波，吳姓官校生聽聞楊姓同期在教室內散播「為什麼不覺得是吳拿的」，更罵他「就仗著他爸上校」、「反正他爛得就像坨屎一樣」，耳語迅速在校內傳開。吳不滿楊誣指他偷公款，害他名譽掃地遭霸凌，不得不離開空軍官校，「飛行夢碎」，求償近200萬元，橋頭地院判楊應賠償5萬元，可上訴。

空軍官校101期班2萬元服務組公款在2017年5月間突然憑空消失，官校生熱烈議論，輔導長在5月21日接獲一封簡訊寫到「今天有聽到同學說錢不見，請輔導長查明」等語，官校長官才介入調查。

事件中，吳姓官校生5月22日下午起身去上廁所時，聽聞楊與班上同學討論失竊案，以「反正他爛得就像坨屎一樣，有什麼辦法，他就廢啊，垃圾啊」、「他就是個垃圾啊」、「不是一顆老鼠屎耶，那是老鼠在鍋裡拉屎」；吳覺得遭暗中指罵。

吳自認在校成績在前55名，也無任何申誡處分，卻因楊的惡意言語，導致名譽受損，身心受創之下，沒能完成學業。

吳指控，楊明知軍校生一旦被貼上「偷竊」標籤，不只對人格是極為嚴重的汙辱，更會在群體中遭受嚴重排擠、霸凌，卻仍意圖煽動班上群體，害他不得不離開空軍官校，飛行夢破碎，未來的發展也受摧殘，怒求償198萬7534元，並要求楊在青年日報B2版面上刊登道歉啟事。

然而，楊姓官校生辯稱，同學私下的談論受言論自由保障，況且，沒指名道姓，只有參與討論的同學知情，不至於影響吳的名譽。楊再指，吳在此之前就有退學意願，撇清私下議論與吳離開空軍官校有直接因果關係。

橋頭地院審理發現，吳曾在諮商晤談時說到，入校後因人際關係頗為困擾，與家人討論後決定提出退學申請，更表示與同學、學長因誤會產生摩擦， 是否單純因為楊姓官校生私下與同學議論言語就讓吳萌生休學離意，仍有討論空間。

橋頭地院認為，楊僅在教室與同學討論，在報紙刊登道歉啟事並非回復吳名譽的有效必要方法，綜合考量後，判楊應賠償吳5萬元，可上訴。至於楊涉公然侮辱罪部分，橋院去年判罰5千元，得易服勞役5日。

空軍 霸凌

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