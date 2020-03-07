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三芝輾斃女騎士還肇逃 包車旅遊司機認罪賠償獲緩起訴

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
廂型車現場遺留的零件。記者林昭彰／翻攝
廂型車現場遺留的零件。記者林昭彰／翻攝

55歲曹姓男子去年11月駕駛9人座廂型車輾斃47歲羅姓女子，曹當時下車查看，卻逃離現場，涉嫌肇事逃逸及過失致死。士林地檢署偵結，認為曹犯後態度好，也與對方達成和解，且所犯的罪並非死刑、無期徒刑或3年以上刑期的罪，予以緩起訴1年，罰金10萬。

緩起訴指出，曹男2019年11月9日晚上10點多，駕駛租賃小客車行經淡水淡金路（台2線）往三芝方向的外側車道，疏於注意車前狀況，見到羅女倒臥在地未停煞，車身右前車頭及右前輪輾過羅，導致羅當場死亡；曹當時下車觀看羅傷勢，但隨後竟駕車逃逸。

檢警調閱監視器畫面，發現羅女事發前不明原因自撞護欄，滑行20公尺，躺在車道上，被隨後路過的曹男駕駛9人座廂型車輾過，當場死亡。當時有陳姓用路人、洪姓用路人等人目擊全程，驚呼連連，馬上報案，事後也提供車上的行車記錄器給警方參考辦案。

警方連夜追查，以車追人，數小時後在三芝區找到肇事車輛，並以車禍現場採證遺留的汽車零件比對，循線逮捕曹男。不過曹警詢時否認犯行，稱當時天色昏暗，停車查看並未發現地上有人，才先行離去；警方出示遺留現場的內規擋泥板，曹才改口坦承犯行，辯稱確實有碾壓到羅女，因身體不適才離開現場。他說，自己住在台中，自營包車旅遊，兼任導遊及司機，當天到北部載客，晚上下班開車路過淡水，準備借宿三芝的朋友家。

士林地檢署表示，過失致死及肇事逃逸等罪，並死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上的罪，因曹態度良好，深表悔悟，也與羅母達成和解，予以緩起訴1年，須繳罰金10萬。

羅女騎乘的機車。記者林昭彰／翻攝
羅女騎乘的機車。記者林昭彰／翻攝
車禍現場。記者林昭彰／翻攝
車禍現場。記者林昭彰／翻攝
曹男駕駛的廂型車。記者林昭彰／翻攝
曹男駕駛的廂型車。記者林昭彰／翻攝

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