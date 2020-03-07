未付贍養費 音樂人遭前妻撂人押上山逼簽2900萬本票

開設音樂行銷工作室的許姓男子，與前妻陳姓女子離婚後，允諾支付400萬元贍養費，卻一毛未付，陳女多次追討無果，前年夥同周姓、徐姓、孫姓等5名男子將前夫強押至三峽山區，逼簽2900萬元本票，許趁隙脫逃報案。陳女等6人去年為新北地院依妨害自由罪判刑3至5個月不等；民事部分，新北地院日前判決賠償50萬元，可上訴。

判決指出，陳姓女子與在新北市開設音樂行銷工作室的許姓男子因債務糾紛鬧離婚，許男曾允諾友付前妻400萬元贍養費，事後卻避不見面，陳女多次追討碰壁，前年由雙方共同友人周姓男子出面，假邀約看車之名，將許帶往三峽區看車。

殊不知，陳女已夥同徐姓及孫姓男子共5人等侯多時，隨即將許強押至三峽區插角山區，逼簽2900萬元本票一張，許乘隙跳下山坡才脫逃報案。

刑事部分，新北地院於去年5月依妨害自由罪將許女等6人，分別判刑3至5個月徒刑不等，民事部分，許男請求精神撫慰金180萬元，新北地院日前判決應賠償50萬元，仍可上訴。