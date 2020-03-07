外籍男攀飛機起落架 桃園地院判刑5個月

去年11月涉嫌闖入桃園機場管制區，攀上準備起飛班機起落架的外籍男子，經桃園地方法院審理後，被依違反入出國及移民法、民用航空法，二罪併罰，合併應執行5個月有期徒刑。

一名疑似為俄羅斯籍的男子去年11月2日闖入桃園機場管制區，攀上準備起飛的華航班機起落架，企圖爬上飛機離境。男子落網後，在檢警多次偵訊過程中保持緘默，不願配合說明國籍與如何闖入管制機坪；全案經檢方偵訊後依違反入出國及移民法等起訴男子。

桃園地方法院今天表示，全案經審理後，6日依男子違反入出國及移民法中「未經許可入國」，與民用航空法中「無故侵入航空器」等罪刑，各判處3個月有期徒刑，合併應執行5個月有期徒刑。

桃園地方法院指出，由於男子從遭羈押至今約為4個多月，將在服刑1個月內即可出獄。

航警局表示，男子在接受訊問時保持沉默，警方雖會同移民署人員以不同語言進行溝通，但男子始終不願開口，而男子所攜帶的兩只背包內發現有一本寫滿俄文的筆記後，利用筆談方式，希望與男子溝通，但男子仍不為所動，無法明確證實為「俄羅斯人」。

男子在檢調偵訊過程中，請到東正教神職人員與男子接觸，男子僅以「圖畫」方式表達想去帛琉，其餘都不願配合說明。但男子在法院開庭時，唯一開口，以中文說出「親愛的朋友，耶穌基督是上帝，謝謝」。

移民署國境事務大隊今天也提到，男子從航警局、桃園地檢署，到桃園地方法院審理階段始終三緘其口，未表達自己身分的國籍，對於未來刑期屆滿後，將如何遣返出境，將再進一步研究。