潤寅詐貸案 主嫌王音之押解回台明晨抵達桃機

貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦，涉嫌向多家銀行詐貸新台幣386多億，2人去年6月1日潛逃出境，台北地檢署發布通緝。美國國土安全調查署（HSI）駐港辦公室與調查局國際事務處聯手，去年12月12日在洛杉磯逮捕2人。楊文虎今年1月先被押解回台，王音之今晚將從洛杉磯出發，預計明天清晨抵桃園機場，解送台北地檢署歸案。

調查局說，王音之因持B2觀光簽證，須於1月23日出席移民聽證會，同遭移民法庭裁定遣返，經與海關執法局（ICE）協調後，美西時間6日派2名押解官遣返王音之，7日晚上從美國洛杉磯出發，預計明天清晨5點20分到達桃園國際機場，解送台北地檢署歸案。

楊文虎、王音之2人是貿易商潤寅集團負責人，民國100年1月至108年5月間，2人涉嫌長期偽造不實應收帳款，向星展銀行等9家金融機構詐貸新台幣386多億，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法，案由調查局北部地區機動工作站偵辦移送。今天1月21日楊文虎成功被遣返回台，調查局與美國移民及海關執法局（ICE）再度聯手押解王。