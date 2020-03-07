潤寅詐貸案 台美再度聯手王音之預計明返台歸案

潤寅實業涉嫌向9家銀行詐貸386億元，主嫌楊文虎、王音之夫婦在美藏匿半年，繼楊文虎今年1月21日被緝返歸案，近日調查局與美方再度聯手逮捕王音之，預計將於明晨5時20分返台歸案。

檢方調查，楊文虎夫婦是潤寅集團負責人，2011年至2019年間，兩人透過偽造不實應收帳款，向星展等9家金融機構詐貸新台幣386億餘元，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法；事件曝光後，兩人去年6月1日潛逃出境，台北地檢署隨後發布通緝。

針對此案，我國調查局與美國國土安全調查署合作，透過共享情資，掌握楊文虎夫婦在美動向，去年底在洛杉磯逮捕楊文虎，順利將其緝返回台歸案，解送北檢，法院裁定收押禁見；近日台美再度聯手，趁王音之出席移民聽證會遭移民法庭裁定遣返機會押解王音之，預計於3月8日5：20抵台，隨後也將解送北檢歸案。