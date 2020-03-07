18年前性侵疑雲 桃檢：罪疑唯輕不起訴被告

有報導質疑桃園地檢署對18年前一名女童遭性侵案，做出不起訴處分；檢方今天表示，檢察官在偵辦中除載明詳細過程，並委請醫院鑑定，依「罪疑唯輕」原則，對被告做出不起訴。

桃園地檢署今天發布訊息指出，有關周刊王雜誌、TVBS新聞報導「9歲女童遭性侵，檢察官不起訴處分」內容；全案在民國91年間，被害人母親即提出刑事告訴，經桃園地檢署檢察官偵查後，認為被告犯罪嫌疑不足，於92年8月做出不起訴處分。

檢方表示，被害人母親聲請再議，經台灣高等檢察署檢察長於93年2月駁回再議聲請，被害人母親再向法院聲請交付審判，經由台灣桃園地方法院於93年6月駁回交付審判聲請而確定。

檢方表示，被害人自行於106年9月間就同一事實向台北地檢署提出刑事告訴，因北檢無管轄權，再陳請高等檢察署檢察長，令轉桃檢偵辦。

檢方說，檢察官收案後，即傳訊告訴人，經被害人母親及告訴代理人陳述意見，並就聲請調查事項逐一調查，且傳訊相關證人，也請長庚、台大等醫院鑑定，但證據調查結果，仍無積極事證足以證明被告犯行，檢方依「罪疑唯輕」原則，於108年12偵結為不起訴處分。

另外，檢方提到，在不起訴處分書中，有詳細載明調查經過及得心證理由，沒有媒體報導所稱「面對諸多疑點，略而不查」情形。檢方也表示，告訴人已於109年2月向桃檢遞狀聲請再議。

TVBS報導指出，18年前，桃園發生一起性侵案件，被害女童當年才9歲，指控遭母親同居人，也是一名醫師性侵得逞，但檢方卻因為證據不足不起訴，母女費盡心力，爭取了二次偵查的機會，沒想到再度因為證據不完全，不起訴收場，整個過程備受煎熬。