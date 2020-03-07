居家檢疫太悶男子半夜散步 台南市府開罰10萬元
從中國廈門返台的台南市盧姓男子，居家檢疫14天，但他在家待了10天後，因太悶半夜出門散步，當場遭活逮。台南市衛生局將罰款新台幣10萬元，這也是新罰則上路後台南首例開罰。
台南市政府衛生局人員今天指出，盧姓男子2月21日從廈門返台，必須接受14天的居家檢疫，他卻在3月2日晚上9時許偷跑出去，衛生局人員電訪找不到人，趕緊出動，當天晚上11時許在盧男住家附近尋獲。盧男向衛生局人員說，他實在太悶了，才會出門散步。
武漢肺炎疫情持續延燒，衛生局人員表示，違反居家隔離、居家檢疫加重罰則2月27日實施，違反居家隔離者，加重罰則最低20萬至最高100萬元，違反居家檢疫措施者，也加重罰則最低10萬至最高100萬元；盧男在3月2日違規，衛生局將開罰10萬元，這也是新罰則上路後台南首例開罰。
衛生局統計，截至昨天為止，台南市共開罰15件違反居家檢疫者，其中13件罰款1萬元，2件15萬元，包括被台南市政府公布姓名及所在行政區的花淑珍，遭罰15萬元。
目前，台南市尚有200多人接受居家檢疫，居家隔離者不到10人；調查中的違反居家檢疫案有3件。
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